Gabon: Le Chef de l'Etat échange avec le Secrétaire d'Etat adjoint américain

Le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'État le Général Brice Clotaire Oligui Nguema s'est entretenu ce mardi 16 juillet au Palais Rénovation avec une délégation de diplomates conduite par monsieur Kurt Campbell, Secrétaire d'Etat Adjoint américain qu'accompagnait madame Vernelle Trim Fitzpatrick, Ambassadeur des États-Unis au Gabon.

En tournée diplomatique dans quelques pays africains, le diplomate américain s'est longuement entretenu avec le Chef de l'État sur le renforcement de la collaboration entre nos pays respectifs dans des domaines variés tels que la défense, l'éducation, l'environnement entre autres.

Tout en saluant l'optimisme et la détermination manifestés lors de ces échanges par les autorités de la Transition dans le développement multisectoriel du Gabon, le diplomate américain a exprimé la volonté de son pays d'apporter un appui au Gabon en matière de formation, de protection maritime, de protection de l'environnement et plus précisément de lutte contre la pêche illicite. Les États-Unis entendent renforcer ce partenariat mutuellement bénéfique pour le plus grand bien des populations.

Par ailleurs, le Chef de l'Etat s'est entretenu avec monsieur Dieudonné Evou Mekou, Président de la Banque de développement des Etats de l'Afrique Centrale (BDEAC).

Cette entrevue a été l'occasion pour l'expert financier de faire au Président de la Transition un tour d'horizon des activités de l'institution bancaire sous-régionale dont il a la charge et aussi de lui rendre compte des orientations reçues lors de sa précédente rencontre avec le Chef de l'État au mois de janvier 2024.

Le financement de certains projets prioritaires en cours tels que les activités de la Société autoroutière gabonaise (SAG), la modernisation de l'aéroport de Libreville et d'autres projets dans les domaines de la santé, de l'énergie et des infrastructures a également été au centre des discussions entre le Chef de l'Etat et son hôte.