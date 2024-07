Ile Maurice: Le coût de la vie - Préoccupation majeure des Mauriciens

C'est un point de vue partagé par les personnes vivant en milieu rural (50 %), les personnes en situation de pauvreté prononcée (52 %), et celles âgées de 35 à 44 ans (49 %) et de 45 à 54 ans (56%) : le coût de la vie, c'est-à-dire la confrontation quotidienne des citoyens avec leurs moyens financiers pour acheter des produits et services essentiels, est le problème principal pour lequel 44 % des Mauriciens souhaitent une solution urgente.

C'est ce qui ressort de la dernière enquête Afrobarometer, réalisée par StraConsult auprès de 1 200 Mauriciens âgés de 18 ans et plus entre le 24 avril et le 11 mai 2024. Les résultats ont été présentés le 10 juillet au Bonâme Hall, à Réduit.

L'enquête révèle que les personnes les plus préoccupées par le coût de la vie résident en milieu rural (50 %), vivent dans la pauvreté (52 %) ou sont âgées de 35 à 44 ans (49 %) et de 45 à 54 ans (56 %). D'autres préoccupations majeures des Mauriciens incluent la prolifération des drogues, la criminalité, le chômage, les risques d'inondation dus à un mauvais système de drainage, la gestion des transports dans des infrastructures routières congestionnées, la corruption et les problèmes d'approvisionnement en eau potable.

L'étude montre que beaucoup de Mauriciens estiment que le gouvernement n'a pas réussi à stabiliser les prix, réduire les inégalités, améliorer les conditions des pauvres, gérer l'économie de manière satisfaisante, ou créer des emplois.

%

Malgré ces préoccupations, certains Mauriciens interrogés par Afrobarometer sont optimistes quant à la direction du pays, l'état de l'économie nationale et leurs conditions de vie pour les 12 prochains mois. Cette tendance positive se voit en comparant les résultats de 2022 et 2024 : 63 % des personnes pensaient que les conditions économiques s'étaient détériorées en 2022, contre seulement 39 % en 2024. Ceux qui estiment que la situation est stable sont restés à 24% pour les deux années, tandis que ceux qui pensent que l'économie s'est améliorée sont passés de 11 % en 2022 à 25 % en 2024.

Pour les 12 prochains mois, le pessimisme reste dominant. Les hommes et les habitants des zones urbaines sont particulièrement pessimistes : 44 % des urbains contre 36 % des ruraux pensent que la situation économique sera pire en 2024, tandis que 41 % des hommes contre 37 % des femmes partagent ce point de vue.

En termes de conditions économiques, 36 % des répondants en 2024 disent que la situation est «passablement bonne» ou «très bonne», contre 21 % en 2022. Ceux qui pensent que la situation s'est détériorée sont passés de 63 % en 2022 à 43 % en 2024, tandis que ceux qui estiment qu'elle est stable ont augmenté de 15 % en 2022 à 20 % en 2024.

Depuis 1999, Afrobarometer, une plateforme de recherche panafricaine basée au Ghana, recueille régulièrement les opinions des Africains sur des sujets comme la démocratie, l'économie, la gouvernance et la société. Son partenaire local, StraConsult, offre des services consultatifs aux secteurs privé et public, ainsi qu'aux PME et organisations internationales à Maurice et en Afrique.