Angola: Le Bureau du Médiateur de Justice se concentre sur la promotion des droits de l'homme

Huambo (Angola) — Le chef des services du Bureau du Médiateur de Justice de la province de Huambo, Eduardo Valeriano, a assuré mercredi l'engagement continu de l'institution dans la promotion des droits de l'homme et l'efficacité de la sécurité juridique dans les communautés.

Se confiant à l'Angop, le responsable a déclaré que ces actions visent essentiellement à sauvegarder la défense de la dignité humaine.

Il a informé que l'organisme menait diverses activités dans neuf des onze municipalités de la province de Huambo, en vue de rapprocher les outils juridiques des citoyens et d'élargir les connaissances en matière de justice sociale aux groupes vulnérables.

Lors de ces événements, a-t-il ajouté, sont abordés des sujets sur le rôle du Médiateur dans la société, les libertés et les droits fondamentaux des citoyens.

Eduardo Valeriano a indiqué que le Bureau du Médiateur travaille également à l'élargissement des points focaux, pour rapprocher les services des communautés, processus qui a commencé dans les municipalités de Bailundo et Caála, dans le but de contribuer à la résolution des conflits qui menacent la dignité humaine.

Il a souligné que plusieurs programmes ont été mis en oeuvre sur les aspects législatifs et la fourniture de services du Bureau du Médiateur de Justice, pour accroître l'adhésion et, en même temps, briser les limitations de l'accès à la justice, dans une perspective sans asymétries régionales, pour établir le progrès social et économique.

Le responsable a indiqué que les campagnes de sensibilisation et de diffusion des valeurs juridiques et de leur applicabilité dans les communautés ont été intensifiées, pour prévenir la violation des droits fondamentaux des citoyens et, par conséquent, surmonter les conflits sociaux et humains.

Il a rappelé qu'entre janvier et juin de cette année, l'organisme a reçu 988 correspondances, enregistrant 306 cas, 385 audiences accordées, 263 cas conclus et 57 résolus.

Il a mentionné qu'il s'agissait de cas liés aux droits des détenus et des prisonniers, aux retards de procédure, aux peines de prison excessives, au non-paiement de la sécurité sociale, au non-paiement des subventions et aux conflits de propriété.

Le Médiateur de Justice est une entité publique indépendante dont la mission est de défendre les droits, libertés et garanties des citoyens, en garantissant, par des moyens informels, la justice et la légalité des activités de l'administration publique.