Angola: L'UIP évalue l'état des infrastructures dans la zone frontalière de Luau

Luena (Angola) — Une équipe de l'Unité d'exécution du projet "Diversifica Mais" (UIP) pour l'accélération de la diversification économique et la création d'emplois étudiera mercredi les principaux besoins en infrastructures techniques dans la zone frontalière de Luau, province de Moxico.

Ce diagnostic à ce point frontalier avec la République Démocratique du Congo (RDC) s'inscrit dans le plan d'activités prévu pour 2024 du projet susmentionné, selon un communiqué du ministère du Plan auquel l'ANGOP a eu accès.

L'objectif principal est d'augmenter l'investissement privé et la croissance des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) dans les secteurs non pétroliers, en mettant l'accent sur le corridor de Lobito (provinces de Benguela, Huambo, Bié et Moxico), selon le document.

Le projet « Diversifica Mais », ajoute-t-il, vise à créer un environnement favorable au commerce, à l'investissement et au financement, qui comprend un certain nombre d'interventions dans des zones frontalières préalablement identifiées, comme la Frontière de Luvo, dans la province de Zaire, et la Frontière de Luau, à Moxico.

De cette manière, l'équipe de l'UIP procédera à une évaluation des besoins, analysera l'état actuel des infrastructures et cartographiera les domaines qui nécessitent un soutien plus urgent en termes de services et de nouvelles infrastructures technologiques.

L'objectif du projet est de soutenir des actions qui contribuent à faciliter le commerce, ainsi que la création de nouvelles entreprises et d'emplois qui en résulte, en accordant une attention particulière à l'atténuation des éventuels risques sociaux et environnementaux lors de la mise en oeuvre des initiatives financées par le projet Diversifica Mais.

Luau est une municipalité située à plus de 360 kilomètres à l'est de la ville de Luena, capitale de la province de Moxico. Avec 3 839 km² et plus de 110 000 habitants, elle est bordée à l'est par la République démocratique du Congo, dans la région de Dilolo, étant le dernier point du chemin de fer de Benguela, en territoire angolais. La région dispose également d'un aéroport international « Général Sapilinha Sambalanga » en plus d'être reliée par la route nationale - 250, dont les travaux de réhabilitation sont en cours.