Afrique: AUF - les Recteurs de l'Afrique centrale et Grands Lacs en conclaves à Libreville pendant 2 jours

L'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) tiendra la 2è édition de la Conférence Régionale des Recteurs de l'Afrique centrale et Grands Lacs (C2R ACGL), du 18 au 19 juillet 2024, à Libreville, Gabon.

Après une première édition en 2023 marquée par la mise en place des structures et organes de gouvernance de la C2R ACGL, cette édition vise à renforcer la coopération régionale entre les établissements membres autour des grandes missions des universités et à préparer la stratégie de l'AUF pour la période 2025-2029.

Pour la première fois au Gabon, la C2R ACGL réunira autour du Prof. Slim KHALBOUS, Recteur de l'AUF, plus de quatre-vingts (80) présidents, recteurs et directeurs d'établissements membres de l'AUF provenant de 10 pays : Burundi, Cameroun, Congo, Gabon, Guinée Équatoriale, Ouganda, République Centrafricaine (RCA), République Démocratique du Congo (RDC), Rwanda et Tchad.

À l'issue des deux journées, les recteurs et présidents d'universités adopteront un rapport global comprenant leurs recommandations. La conférence sera un espace de cohésion, d'écoute et de partage d'informations, et servira de levier pour la diplomatie scientifique francophone.

En 2022, l'AUF a introduit le « Manifeste pour une diplomatie scientifique francophone », adopté par les ministres de l'enseignement supérieur de plus de quarante pays. Ce manifeste appelle à la mobilisation des gouvernements, universités et institutions de recherche pour renforcer la coopération scientifique francophone et répondre aux enjeux sociétaux actuels tels que le réchauffement climatique, les crises sanitaires et le sous-emploi des jeunes.

La Conférence des Recteurs se veut un moment privilégié pour renforcer le réseau des membres de l'AUF et les fédérer autour d'actions prioritaires pour la jeunesse. En réunissant ses établissements membres à travers le monde, l'AUF continue d'oeuvrer pour une diplomatie scientifique active et efficace.

Il est à noter que l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), créée il y a plus de 60 ans, est aujourd'hui le premier réseau universitaire au monde avec plus de 1000 membres : universités, grandes écoles, et centres de recherche dans près de 120 pays.