Cote d'Ivoire: Bâtiments et travaux publics - Lamine KONE élu président du Gibtp

Lors de son assemblée générale annuelle, tenue le vendredi 14 juin 2024 à l’Hôtel TIAMA d’Abidjan, le Groupement ivoirien du bâtiment et des Travaux Publics (Gibtp) a élu son nouveau président. A appris allafrica.com de sources proches de cette organisation patronale. Lamine KONE, Président Directeur Général de MCT S.A., a été élu à l’unanimité pour la période 2024-2027, succédant ainsi à M. Philippe EPONON, qui dirigeait l’organisation depuis 2015.

La cérémonie de passation de pouvoirs, présidée par Nagolo SORO, s’est déroulée le jeudi 11 juillet 2024 au siège du Gibtp, en présence des administrateurs et des chefs d’entreprises membres du groupement. Lors de son discours, le président sortant Philippe EPONON a remercié les administrateurs pour leur collaboration au cours de ses trois mandats. Il a rappelé les actions entreprises durant sa présidence et a encouragé son successeur à poursuivre les projets en cours et à élever encore plus haut le groupement.

Selon nos sources, le nouveau président, Monsieur Lamine KONE, a félicité son prédécesseur pour son leadership et a demandé l’implication et l’engagement des membres de son conseil pour continuer sur les bases établies par EPONON, en mettant en avant des valeurs de gouvernance telles que l’engagement, la collégialité, l’intégrité et l’ouverture.

Lamine KONE assume cette nouvelle fonction avec émotion et fierté. Conscient des responsabilités qui lui incombent, il s’engage à répondre aux attentes des adhérents et à défendre leurs intérêts. Il a brièvement présenté son programme, qui repose sur cinq axes stratégiques : anticiper les besoins des adhérents pour améliorer leur accompagnement, revitaliser les relations avec les pouvoirs publics, renforcer l’autonomie financière et diversifier les projets du groupement, promouvoir la formation continue et la résilience opérationnelle des entreprises membres, et développer des partenariats avec des organisations internationales du Btp

Le nouveau président a exprimé son souhait de pouvoir compter sur l’engagement de tous les adhérents et administrateurs pour atteindre l’objectif commun : faire du secteur du Btp un moteur de croissance durable, créateur de richesses et d’emplois, au bénéfice des entreprises et de la Côte d’Ivoire.