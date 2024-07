Ile Maurice: Une Porsche en cadeau

Le chairman d'une institution publique qui gère des biens saisis est accusé par des employés de se faire du beurre sur ces biens qu'il doit vendre.

Un complexe commercial à Grand-Baie a ainsi été cédé à Rs 150 millions. Cela, alors que l'immeuble valait Rs 240 millions il y a dix ans. Mais ce qui est plus grave, c'est que le déjà heureux acquéreur a obtenu un emprunt de Rs 70 millions de la même institution venderesse. Bien plus grave encore, le chairman de l'institution aurait reçu un pot-de-vin de l'acquéreur en retour. Et quel pot-de-vin ? Une Porsche !

Rien de moins. C'est l'acquéreur-corrupteur lui-même qui a commis une indiscrétion en révélant ce deal. De fil en aiguille, l'information est arrivée aux oreilles du chairman-corrompu qui, pris de peur, a laissé la Porsche dans le garage souterrain d'une autre propriété saisie ayant appartenu au même propriétaire déchu.

Ce n'est qu'après quatre mois que le chairman a sorti la voiture du garage où elle était cachée du regard des curieux. Le chairman en question éprouve toujours de la honte quand il utilise la voiture qu'il a reçue comme bribe. Il est d'autant plus inquiet que si l'information parvient aux oreilles de Lakwizinn, il risque de ne pas obtenir de ticket aux prochaines législatives. Car, oui, le chairman est un candidat potentiel qui a même utilisé l'argent de l'institution pour faire sa publicité. On saura dans les jours qui viennent si le ticket sera maintenu. Il est possible aussi qu'on lui dise de rendre la Porsche au donateur qui est proche de certains ministres. Nous y reviendrons.