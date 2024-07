Ile Maurice: Maisons ravagées, familles dévastées

Elles se retrouvent sans toit depuis vendredi. Dans le cas de l'une de ces familles, l'incendie est d'origine criminelle, tandis que l'autre ignore toujours comment le feu a ravagé sa demeure. Toutes deux lancent un appel à l'aide.

Chez les Durau, à Gaby Lane, Palma, Jean Eddy, âgé d'une soixantaine d'années, s'est réveillé vers 3 heures du matin en entendant des bruits sourds. En ouvrant les yeux, il constate qu'un incendie a éclaté dans sa chambre. Il essaie de l'éteindre, mais sans succès. Il alerte alors son fils Zidane, âgé de 22 ans, qui n'y parvient pas non plus.

«Les flammes ont commencé à se propager. Ça a commencé à brûler partout, les meubles. Dans ma tête, je me disais qu'il fallait que je fasse sortir mon papa. Mais tout était noir et la fumée commençait à nous étouffer. Je ne savais même plus où j'étais», raconte Zidane.

Il a pu défoncer une porte et débrancher la bonbonne de gaz avant de secourir son père. Zidane retourne ensuite à l'intérieur dans l'espoir de circonscrire le feu, mais n'y parvient pas. Il informe sa tante, qui habite à côté, et cette dernière alerte les secours. Les pompiers débarquent rapidement, mais, à leur arrivée, tous les effets des Durau ont été réduits en cendres. Il ne reste plus grand-chose.

%

Ce n'est pas la première fois qu'un malheur s'abat sur les Durau. Priscilla, l'épouse de Jean Eddy Durau, explique que leur aîné avait trouvé la mort dans un accident il y a plus d'une dizaine d'années. «Nous comptons sur le soutien des Mauriciens, nous avons tout perdu», confie-t-elle. Priscilla n'était pas chez elle au moment de l'incendie, elle était au travail, étant garde-malade.

De son côté, Marie Noëlle Lachooman, habitante de Résidence La Tourelle, à Pointe-aux-Sables, a également tout perdu lors d'un incendie d'origine criminelle qui a ravagé sa maison. Sa famille et elle se retrouvent sans toit en plein hiver. Elle raconte qu'elle louait cette maison depuis trois mois et que le propriétaire habite à l'étage.

Vendredi, vers 9 heures, le frère du propriétaire est arrivé, armé d'un sabre, et a commencé à proférer des menaces à l'encontre de la fille de Marie Noëlle, affirmant qu'il allait mettre le feu à leur maison. Il est parti mais est revenu quelques heures plus tard, vers 14 heures, toujours armé d'un sabre, et s'est introduit dans la maison de son frère. «J'ai déjà mis le feu à la maison. Al get gard aster», a-til crié en sortant de la maison avant de prendre la fuite.

Marie Noëlle a commencé à entendre des bruits de vitres brisées et a vu de la fumée émaner de la chambre du propriétaire. Les flammes se sont ensuite propagées dans toute la maison. Tous leurs meubles ainsi que leurs effets personnels ont été brûlés. Une plainte a été déposée au poste de police et, le même jour, le suspect a été arrêté et placé en détention policière.