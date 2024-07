Maroc: Hydrogène vert - 'L'Offre Maroc' donne une forte impulsion aux investissements dans le domaine de l'énergie (Ministre)

Rabat — La ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, a affirmé, mardi à Rabat, que "l'offre Maroc" relative au développement du secteur de l'hydrogène vert, donnera une forte impulsion aux investissements dans le domaine de l'énergie, et contribuera à la réduction de la facture énergétique.

En réponse à une question orale à la Chambre des conseillers sur les "perspectives d'investissement dans l'industrie de l'hydrogène vert", posée par le groupe du Rassemblement national des indépendants, Mme Benali a indiqué que ce projet est à même de favoriser une planification rigoureuse des infrastructures, et une réforme réglementaire et institutionnelle pour accompagner le secteur de l'énergie, des énergies renouvelables et de l'hydrogène vert.

Il contribuera, de même, au développement local à travers la création des postes d'emploi et la transition vers une économie durable au niveau territorial, en particulier au niveau de cinq régions du Royaume, qui regorgent des potentialités très importantes en la matière, a-t-elle soutenu.

"L'offre Maroc", qui s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des Hautes Orientations Royales, vient couronner 15 ans d'expérience marocaine dans le développement des énergies renouvelables, et 32 ans d'efforts pour encourager les investissements privés dans le domaine de l'énergie, a-t-elle noté.

Une attention particulière a été portée à la mise en place des mécanismes d'accompagnement de cette offre, à travers notamment l'élaboration d'un cadre réglementaire et institutionnel qui permet le suivi de cette nouvelle économie, et définit les secteurs concernés, dont l'industrie de l'Ammoniac vert, la pétrochimie, le phosphate, l'électricité et le transport.

Mme. Benali a, à cette occasion, passé en revue les différentes utilisations de l'hydrogène vert, dont l'industrie chimique et la production de l'Ammoniac, en tant que composante essentielle pour la production d'engrais azotés.