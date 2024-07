Maroc: Le renforcement de la coopération bilatérale au centre d'entretiens entre M. Mayara et le président du Parlement du Monténégro

Rabat — Les moyens de renforcer la coopération bilatérale ont été au coeur d'entretiens entre le président de la Chambre des conseillers, Enaam Mayara, et le président du parlement de la République de Monténégro, Andrija Mandić, actuellement en visite au Maroc, à la tête d'une importante délégation parlementaire.

Ces entretiens ont été l'occasion d'examiner les divers aspects de coopération entre les deux pays amis et les moyens de renforcer la collaboration dans le domaine parlementaire, afin de consolider davantage les relations bilatérales distinguées, indique un communiqué de la Chambre des conseillers. M. Mayara a salué, dans ce cadre, la qualité des relations politiques entre les deux pays, fondées sur les valeurs de respect et de compréhension mutuelle, notant, toutefois, que le volume de la coopération économique entre les deux pays reste en deçà de l'excellence de ces relations.

M. Mayara a, également, exprimé la pleine disposition de la Chambre à accompagner les efforts gouvernementaux visant à renforcer le développement des volets économique et commercial dans les relations bilatérales, citant plusieurs secteurs prometteurs qui offrent de réels opportunités pour approfondir le partenariat bilatéral, à l'instar du tourisme, de l'agriculture et de la pêche maritime.

Concernant la question de l'intégrité territoriale du Royaume, poursuit le communiqué, le président de la Chambre des conseillers a salué la position de la République de Monténégro soutenant le processus onusien pour le règlement de ce conflit artificiel. Il a, par ailleurs, évoqué "les conditions sécuritaires dans la région sahélo-saharienne, qui constitue un terreau fertile pour les groupes armés et les réseaux d'immigration clandestine et de trafic d'être humain, faisant planer des menaces sérieuses sur les continents africain et européen".

De son côté, le président du parlement de Monténégro a souligné l'importance que son pays attache au développement des relations avec le Maroc, notant que les deux pays partagent des valeurs civilisationnelles communes et entretiennent un dialogue permanent sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. M. Mandić a également exprimé son souhait que sa visite marque une nouvelle page dans la coopération bilatérale, notant que son séjour dans le Royaume sera ponctué de rencontres avec des responsables marocains, en vue d'explorer de nouveaux horizons de coopération.

Il a, en outre, ajouté que les deux pays jouent un rôle clé dans la stabilité de leurs régions, précisant que les responsables du Monténégro suivent avec intérêt les efforts déployés par le Maroc aux niveaux africain et international, en matière de lutte contre le terrorisme et l'immigration clandestine et en faveur de la consolidation de la paix et de la stabilité.