Madagascar: DG de la Jirama - Soumission du plan de redressement au Gouvernement

Le redressement de la Jirama nécessitera une longue période et implique des investissements importants, selon Ron Weiss, Directeur général de cette société d'Etat. Celui-ci a soumis un plan de redressement au Gouvernement.

Le Plan a été présenté, dans un premier temps, aux médias, en présence des associations pour la défense des consommateurs. Selon la présentation de Ron Weiss, le fameux plan comprend trois parties, mettant en exergue les actions à entreprendre dans les volets management, technique et financier.

En effet, la réalisation de ce plan ambitieux requiert la coopération et l'approbation du Gouvernement. Ron Weiss a souligné que ce redressement nécessite un financement important et ne pourra être achevé en peu de temps.

Dans le volet management, Weiss propose une réorganisation interne avec la nomination de coordinateurs pour superviser les secteurs clés comme la production d'électricité et d'eau, les finances et les carburants. Il a mis un accent particulier sur la lutte contre la corruption et les vols, appelant à une collaboration publique pour identifier et sanctionner les agents malveillants.

Défis.

Le plan technique prévoit des investissements importants pour moderniser les infrastructures vieillissantes. La Jirama collabore avec des partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale, pour renouveler ses équipements électriques et remplacer les transformateurs défectueux, afin d'améliorer la qualité de service et prévenir les coupures.

%

Des projets d'énergie solaire et hydraulique sont également en cours afin de diversifier les sources d'énergie et d'améliorer la fiabilité du réseau. Sur le plan financier, la Jirama s'attèle à réduire sa dette de 1 500 milliards d'ariary en diminuant les coûts de production, notamment en transitionnant vers des sources d'énergie renouvelables plus économiques. Des discussions sont en cours avec le gouvernement pour gérer cette dette complexe et assurer un recouvrement des coûts plus efficace.

Selon les informations, les premières mesures mises en place ont déjà montré des résultats modestes mais tangibles, avec des clients retrouvant l'accès à l'eau et à l'électricité après des périodes d'interruption.

Toutefois, Weiss a insisté sur le fait que le chemin vers une Jirama stable et efficace sera long et nécessitera des investissements soutenus ainsi que la coopération continue du gouvernement et des partenaires externes.