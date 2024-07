Madagascar: Les tarifs douaniers disponibles en ligne grâce à l'eTariff

La douane malagasy poursuit son processus de modernisation. Au grand bonheur des usagers qui disposent dorénavant d'outils de plus en plus performants leur permettant de mieux connaître les arcanes de l'administration douanière, l'un des services publics les plus sollicités.

Parmi ces outils figure l'eTariff, la nouvelle plateforme qui a été présenté, hier au Grand Café de la Gare lors du mardi de l'AFE (Accord sur la Facilitation des Échanges), un événement organisé par la Direction Générale des Douane, dans le cadre des efforts de transparence qu'elle mène actuellement.

Expérience simplifiée.

Disponible sur le portail d'information de la Direction Générale des Douane, l'eTariff est un outil tout public qui permet à tous les citoyens de consulter d'une manière simplifiée les tarifs douaniers. Il s'agit en effet d'une plateforme en ligne qui donne aux usagers, une expérience simplifiée et efficace lors de la consultation du tarif douanier de Madagascar. La plateforme est dotée de fonctionnalités ergonomiques telles que la consultation du tarif et un estimateur de droits et taxes. « On a choisi d'opter pour des termes plus compréhensibles pour faciliter les recherches des tarifs par les usagers », a expliqué le Directeur Général des Douanes, Ernest Zafivanona Lainkana.

Il est cependant à noter que les valeurs communiquées dans l'eTariff sont fournies à titre indicatif et peuvent faire l'objet d'ajustements en fonction des circonstances spécifiques et des réglementations en vigueur au moment du dédouanement. Quoiqu'il en soit, cet outil a le mérite de permettre aux usagers de connaître à l'avance ce à quoi ils peuvent s'attendre au moment du paiement des droits et taxes douaniers.

%

MDG.

L'événement d'hier a été également l'occasion pour la DGD de présenter deux autres outils indispensables aux voyageurs que l'application MDG et le guide du passage en douane. Téléchargeable sur App Store et Google Play, l'application fait à la fois office de brochure d'informations et de formulaire de déclaration de bagage.

Faut-il en effet rappeler que dans certains cas, comme par exemple, le dépassement de la quantité de marchandises ou de devises autorisées en franchise, le passager est tenu faire une déclaration en douane. L'application MDG lui permet de faire rapidement cette déclaration. Et c'est la même application qui lui permet de faciliter les procédures à l'entrée ou à l'arrivée.

Félicitée.

Par ailleurs, la douane met à la disposition des passagers une brochure en version physique comportant toutes les informations nécessaires et les procédures à suivre aussi bien à l'embarquement qu'au débarquement. On peut citer, entre autres informations disponibles dans la procédure : les produits que le passager peut apporter en franchise ainsi que leur quantité, les articles interdits ou soumis à des restrictions, ainsi que les informations sur le circuit jaune et le circuit vert.

En tout cas, à travers ces outils en ligne ou en version brochure, la douane réalise ses objectifs de mieux servir les usagers. Un formulaire de déclaration des effets personnels et bagages non accompagnés est également disponible. Les professionnels du voyage invités lors de ce mardi de l'AFE n'ont pas manqué de féliciter la douane pour ces nouvelles initiatives. « Les frontières sont la première image du pays, et les premières impressions des voyageurs comptent beaucoup pour le tourisme », a fait remarquer un dirigeant d'agence de voyage.

À noter que le passage en douane est disponible dans les avions au niveau des compagnies aériennes ou encore des agences de voyage.