Rwanda: Législatives au pays - Le FPR largement majoritaire selon des résultats partiels

Au Rwanda, les résultats partiels des élections législatives sont tombés dans la nuit de mardi à mercredi... Après la victoire écrasante à plus de 99 % des suffrages de Paul Kagame, annoncée dès lundi soir, quelques heures après la fermeture des bureaux de vote, le scrutin majoritaire des législatives conforte l'hégémonie du parti présidentiel.

Sans surprise, selon les premiers résultats des législatives, la coalition du parti présidentiel, le Front patriotique rwandais (FPR), reste largement majoritaire avec plus de 62 % des suffrages.

Présence des partis historiques et alliés du FPR

D'autres partis historiques, notamment le Parti libéral et le Parti social démocrate, ont respectivement obtenu près de 11 % et 9 % des voix. Des formations alliées du FPR, dont certains dirigeants sont ministres, ont soutenu le chef de l'État Paul Kagame pour la présidentielle et l'ont suivi pendant ses meetings de campagne.

Les autres groupes politiques

Les deux groupes hors coalition et alliés, le PS Imberakuri et le Parti vert démocratique, ont terminé avec un peu plus de 5 % des votes, atteignant ainsi le seuil plancher pour obtenir des sièges au Parlement.

Après ces élections au mode de scrutin proportionnel, la composition de l'assemblée devrait peu changer comparé à celle élue en 2018. La commission électorale n'a pas encore donné la répartition du nombre de députés par parti politique.