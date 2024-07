Maroc: MEPI - Plus de 100 bénéficiaires du programme 'Skills for success' à Dakhla-Oued Eddahab

Dakhla — Un total de 104 jeunes issus de la région Dakhla-Oued Eddahab ont bénéficié du programme "Skills for success" au titre de 2024, ayant pour objectif de développer leurs compétences et aptitudes et à favoriser leur insertion socio-économique et professionnelle.

Ainsi, une cérémonie de remise de certificats a été organisée, lundi soir à Dakhla, au profit des bénéficiaires de ce programme initié par AMIDEAST, une organisation non gouvernementale américaine et financé par l'ambassade des États-Unis à Rabat dans le cadre de l'Initiative de Partenariat des Etats-Unis au Moyen-Orient (MEPI).

Ce programme vise à soutenir et à renforcer les capacités et compétences des jeunes filles et garçons issus des villes de Dakhla, Laâyoune, Es-Semara, Boujdour, Tarfaya, et le centre de Bir Gandouz, de manière à améliorer leur employabilité et à faciliter leur accès au marché du travail.

Les adhérents à ce programme, âgés de 18 à 30 ans, ont bénéficié de plusieurs ateliers et modules de formation axés notamment sur le savoir-être, l'élaboration d'un projet professionnel, l'efficacité personnelle et professionnelle, l'apprentissage de la langue anglaise et la maîtrise des compétences informatiques.

S'exprimant à cette occasion, la directrice du Bureau régional de Cqoordination de l'assistance NEA du MEPI, Laila Hasan, a indiqué que l'objectif de ce programme est de doter les jeunes des connaissances nécessaires pour concrétiser leurs aspirations, ajoutant que "cette étape n'est pas l'aboutissement de nos efforts, mais le début d'un nouveau chapitre pour chacun des bénéficiaires".

%

Pour sa part, le coordinateur du programme "Skills for success", Youssef Briache a indiqué que ce programme qui a été lancé en 2021 a pris fin, se félicitant des résultats très positifs obtenus et des perspectives qui ont été ouvertes aux jeunes bénéficiaires.

"Plusieurs bénéficiaires ont pu accéder au marché d'emploi après avoir bénéficié de ce programme", s'est-il félicité, ajoutant qu'environ 20 jeunes issus du centre de Bir Gandouz ont également tirer profit de cette initiative.

De son côté, le directeur d'AMIDEAST Maroc, Chris Shinn, a fait savoir qu'environ 900 jeunes ont complété le programme "Skills for success" et se sont vu remettre des certificats au niveau de toutes les régions du sud du Royaume.

À ce jour, Amideast a aidé plus de 300 participants à trouver un emploi ou un stage dans les régions de Dakhla-Oued Eddahab et de Laâyoune-Sakia El Hamra.

Ont notamment pris part à la cérémonie de remise de certificats, la spécialiste du programme, Nadia Talbi, ainsi que des élus et des acteurs de la société civile.

Le programme de formation comprend cinq volets et 120 heures d'enseignement de l'anglais qui constituent un levier axial du programme, complété par des compétences informatiques, des compétences professionnelles et la possibilité d'opter pour une formation liée à la "Transition vers l'emploi" et "L'entrepreneuriat".

Le programme "Skills for success" comprend aussi un axe relatif à "Pay-it-Forward", ayant profité à 394 femmes et jeunes en 2024, qui ont organisé des ateliers dans leur propre communauté en s'appuyant sur leur développement personnel dans le cadre du programme.