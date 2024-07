Gabon: Ligue 1 - Pierre-Emerick Aubameyang quitte l'OM

Après un seul exercice, Pierre-Emerick Aubameyang quitte l'Olympique de Marseille. Il l'a indiqué ce mercredi 17 juillet sur les réseaux sociaux.

« J'ai passé une année remplie d'émotions et je tiens à remercier tout le club, le staff, mes coéquipiers et nos supporters. Vous m'avez rendu plus fort et ces souvenirs avec vous resteront gravés à jamais. Comme vous le savez, j'ai toujours suivi les conseils de mon père, ce qui m'a permis de devenir le joueur que je suis et nous avons donc pris cette décision pour la suite de ma carrière. Il est temps pour moi de démarrer un nouveau chapitre », a écrit l'ancien joueur de Saint-Etienne sur son compte Instagram.

Arrivé en provenance de Chelsea, Aubameyang s'est refait une santé avec l'OM. Le Prix Marc-Vivien Foé 2024 a bouclé sa saison avec 30 buts et 11 passes décisives en 51 matchs toutes compétitions confondues. A 35 ans, il a réussi à terminer meilleur buteur de la Ligue Europa avec 10 réalisations. Son départ de Marseille relance le sempiternel débat sur le « grand attaquant » du club, entre les échecs et les joueurs restant trop peu longtemps, à l'image d'Aubameyang et d'Alexis Sanchez.

Son successeur annoncé, Mason Greenwood, suscite déjà la polémique sur la Canebière : l'attaquant anglais de Manchester United avait été suspendu en 2022 par la Premier League à la suite d'accusations de viol et d'agression sur sa compagne, des charges abandonnées depuis.

Aubameyang devrait prendre la direction de l'Arabie saoudite avec le club d'Al-Qadisiyah, promu en première division, pour les deux prochaines saisons.