Ile Maurice: Air Mauritius offre un billet d'avion aux parents d'athlètes

Bonne nouvelle pour les athlètes mauriciens à deux semaines des Jeux olympiques de Paris 2024. Air Mauritius offre un billet d'avion aux parents des 13 sportifs qui mouilleront le maillot pour Maurice lors de l'événement planétaire qui se tiendra du 26 juillet au 11 août dans la capitale française.

Air Mauritius a organisé une réception hier au Caudan, à Port-Louis, pour annoncer la nouvelle en présence des parents d'athlètes concernés, de Julien Paul et Kate Foo Kune ainsi que le président du Comité olympique mauricien (COM), Philippe Hao Thyn Voon, et du CEO d'Air Mauritius, Charles Cartier. Avec ce billet d'avion additionnel, il va de soi que nos représentants seront dans de meilleures dispositions morales et psychologiques pour «performer» aux JO puisqu'ils pourront compter sur la présence et le soutien d'un de leurs parents ou d'un proche à Paris.

A cette occasion, le COM a aussi dévoilé la tenue officielle que porteront les sportifs mauriciens pour Paris 2024 avec les deux mannequins de circonstance : les badistes Kate Foo Kune et Julien Paul qui peuvent déjà penser à la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe et leurs objectifs sportifs à venir.