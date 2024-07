Ile Maurice: Projet de satellite avec l'Inde - Le pays a des étoiles dans les yeux

Journée chargée pour le ministre des Affaires étrangères de l'Inde. Dès son arrivée à l'aéroport de Plaisance, le Dr Subrahmanyam Jaishankar a eu un premier échange avec le Premier ministre, Pravind Jugnauth. Les discussions portaient sur les relations bilatérales entre Maurice et l'Inde, ainsi que sur les projets en cours financés par le gouvernement indien.

Par la suite, ils se sont dirigés vers le réceptoire de l'Assemblée nationale pour l'inauguration virtuelle de 12 projets de développement communautaire.

Ces projets incluent : l'aménagement de terrains de football dans différentes régions de l'île et l'ouverture d'un centre médical à Grand-Bois - qui aura lieu cet après-midi. Dans son discours, le Premier ministre a souligné l'importance des relations bilatérales entre les deux pays, qui permettront notamment d'aider Maurice dans la recherche sur les programmes scolaires pour le Mauritius Institute of Education et la numérisation des archives de l'immigration indienne à l'institut Mahatma Gandhi.

De plus, un document concernant le projet de satellite indo-mauricien a été échangé entre l'organisation indienne de recherche spatiale et le conseil mauricien de la recherche et de l'innovation. Un protocole d'accord établissant un cadre de collaboration a déjà été signé. «Une fois opérationnel, le satellite relayera des images multispectrales qui fourniront des données précises pour la surveillance des surfaces terrestres et marines. Cette coopération spatiale entre l'Inde et Maurice inaugurera une nouvelle ère de partage de données, de mise en place d'un portail spatial offrant des services à valeur ajoutée, et ouvrira de nouvelles perspectives pour l'utilisation de la technologie spatiale par divers acteurs», a souligné le Premier ministre.

%

Pravind Jugnauth a déclaré : «La coopération entre nos deux pays est vaste et multidimensionnelle. Elle englobe l'assistance technique et financière, le développement des infrastructures, la défense et la sécurité, ainsi que la coopération économique et commerciale. Notre partenariat a maintenant dépassé les secteurs traditionnels et couvre l'ensemble des relations entre États.» Il a également précisé que, grâce au gouvernement indien, plus de 96 projets ont été ou seront bientôt réalisés.

Certains, déjà évoqués lors de la visite de la présidente indienne, Droupadi Murmu, en mars, comprennent la création d'un centre d'excellence Ayush à Maurice, le remplacement de conduits d'eau à travers l'île, l'octroi de 100 bus électriques et la finalisation d'une ligne de crédit pour l'acquisition de 100 autres.

De son côté, le ministre indien a également mis en avant l'amitié et la coopération entre les deux pays. «Notre relation s'est épanouie aujourd'hui en un partenariat solide et multifacette, servant de modèle pour la collaboration réussie de l'Inde en matière de développement à l'étranger.» Subrahmanyam Jaishankar n'a pas caché sa satisfaction : «Ce fut un grand plaisir de remettre le chèque de paiement des redevances de 1,3 million de roupies mauriciennes, correspondant aux revenus générés par la vente de cartes nautiques mauriciennes produites par notre service commun d'hydrographie. Cette collaboration maritime, qui dure depuis près de deux décennies, a apporté une valeur ajoutée à notre coopération.»

Il a conclu en affirmant que l'Inde reste engagée à renforcer ce partenariat crucial pour l'avenir de la région de l'océan Indien et assure que la Grande péninsule soutiendra Maurice dans sa lutte pour recouvrer sa souveraineté sur les Chagos.

Pamplemousses: hommage aux figures historiques

Comme la présidente indienne, Droupadi Murmu, en mars, le Dr Subrahmanyam Jaishankar a déposé des gerbes sur les samadhis de sir Seewoosagur Ramgoolam et de sir Anerood Jugnauth en fin d'après-midi. En toute humilité, il a pris quelques minutes pour se recueillir avant d'échanger quelques mots avec les responsables du Jardin de Pamplemousses et les ministres présents, autour d'une tasse de thé.

Visite du Civil Service College: la question du coût soulevée

Bien que la visite au Civil Service College ait été rapide, le ministre des Affaires étrangères indien a demandé si le coût engagé dans la construction de ce bâtiment avait été respecté. On l'a assuré que oui. Ce projet, pour lequel Pravind Jugnauth a obtenu une subvention de 4,7 millions de dollars (soit environ Rs 219 020 000) du gouvernement indien en 2017, a été attribué en décembre 2021. Les travaux, qui auraient dû se terminer l'année dernière sont désormais achevés mais il reste encore à meubler le bâtiment, qui comprend un auditorium et un bloc universitaire.

Le «digitisation» qui a du mal à sortir

Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, a dû s'y reprendre à trois reprises avant de réussir à prononcer le mot «digitisation» lors de son discours devant le ministre indien, le Dr Subrahmanyam Jaishankar, hier. L'assemblée, composée de ses ministres, de ses conseillers et des secrétaires permanents, a éclaté de rire. Toutefois, cela n'a pas déconcentré le Premier ministre qui, avec le sourire, a poursuivi son allocution dans la bonne humeur.