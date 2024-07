Afrique: Tennis - Les Mauriciens débutent leur quête d'une promotion en Groupe IV

Le tournoi du groupe V de la Coupe Davis pour la zone Afrique, où évolueront les Mauriciens, débute aujourd'hui à Gabarone, au Botswana. 15 nations, incluant l'île Maurice et le pays hôte, sont en lice. On retrouve aussi le Congo, Djibouti, l'Ethiopie, le Gabon, le Lesotho, la Lybie, Madagascar, la Mauritanie, le Mozambique, les Seychelles, le Soudan, la Tanzanie et l'Ouganda.

Les pays ont été répartis dans quatre poules, soit trois poules de quatre et une poule de trois, lors du tirage au sort effectué hier après-midi. Toutefois, à l'heure où nous mettions sous presse, la composition des groupes ne nous était pas encore parvenue.

Peu importe le groupe dans lequel notre équipe nationale évoluera, l'objectif reste le même. Soit de terminer en tête, comme nous l'a dit Jean Kalfayan, nouveau coach de la Fédération mauricienne de tennis (FMT), en poste depuis quelques semaines seulement et qui, dès son arrivée, s'est chargé de la préparation de nos joueurs en vue de l'échéance de Gabarone. «Notre qualification pour les play-offs passe impérativement par une première place dans notre poule. On va s'y atteler. De là, il nous faudra une autre victoire qui nous assurerait d'être parmi les deux premiers du tournoi, statut synonyme d'une promotion dans le groupe IV.»

Jean Kalfayan a ainsi établi un programme qui puisse favoriser la réalisation de cet objectif. Ainsi, aux séances d'entraînement habituelles, il en a ajouté deux autres, les mardis et les jeudis après-midi, destinées au groupe. Celles-ci, dit-il, furent axées sur la cohésion et l'élaboration des tactiques, desquelles dépendent, dans une large mesure, les performances.

La FMT a privilégié une équipe composée principalement de jeunes pour le tournoi. On y retrouve ainsi trois joueurs de -18 ans, nommément Loïc Gébert, Samuel Ava et Rushil Seewoossurrun. Ils sont encadrés par les deux anciens que sont Anthony Kwok et Daniel Bazu, histoire d'apporter un équilibre. Lukas Skoronski agira, lui, comme capitaine.

Pour en revenir à Daniel Bazu, il a été autorisé à participer sous les couleurs mauriciennes après que l'International Tennis Federation (ITF) a confirmé il y a trois semaines son éligibilité. Tant mieux, compte tenu de son expérience et de ses aptitudes. Lesquelles sont parfaitement symbolisées par sa domination sur a scène locale. Rien que pour cette année, Daniel Bazu s'est adjugé les quatre tournois qui s'y sont tenus jusqu'à présent (l'Intermart Open, le Chery Open, le Labourdonnais Open et le City Sport Open).