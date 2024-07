Ile Maurice: Jyoti Jeetun intègre le MMM pour être candidate

Le bureau politique du Mouvement militant mauricien (MMM) a approuvé l'adhésion de Jyoti Jeetun comme membre du parti lors d'une réunion lundi.

La nouvelle a été confirmée par Paul Bérenger lui-même hier mardi 16 juillet. Le comité central des Mauves devra ratifier cette décision durant les prochains jours. Il nous revient qu'elle pourrait être présentée aux membres du bureau politique la semaine prochaine.

Le chef de file du MMM maintient que Jyoti Jeetun sera bel et bien candidate du MMM aux prochaines élections générales. «Attendez pour connaître la circonscription», a déclaré Bérenger. Elle pourrait être candidate dans la circonscription n°16, Vacaos-Floréal, aux côtés de Joanna Bérenger notamment. Toutefois, les négociations sont en cours, apprend-on, entre les partenaires de l'alliance de l'opposition.

La principale concernée n'a pas voulu faire de commentaire au sujet de la politique pour l'instant.

L'annonce de sa démission a été faite par le Groupe Mont Choisy hier. Jyoti Jeetun a quitté ses fonctions de Chief Executive Officer (CEO), «afin de poursuivre de nouveaux horizons».

Le conseil d'administration du Groupe Mont Choisy a nommé Vincent Rogers en tant que président exécutif avec effet immédiat. Il travaillera avec l'équipe de direction pour superviser les activités quotidiennes du groupe jusqu'à la prise de fonction du nouveau CEO, en septembre.

Sous la direction de Jyoti Jeetun, le Groupe Mont Choisy a investi plus de Rs 22 milliards dans divers projets résidentiels, commerciaux et infrastructurels. Son plus grand accomplissement reste l'élaboration de Masterplans pour le développement urbain sur 429 arpents en 2019 et 427 arpents en 2023.

Vincent Rogers a rendu hommage à Jyoti Jeetun : «Jyoti a brisé le plafond de verre en apportant un souffle nouveau et son dynamisme à Mont Choisy. Son leadership a été déterminant dans la transformation de notre modèle.»

De son côté, Jyoti Jeetun a exprimé sa gratitude. «Diriger le Groupe Mont Choisy pendant ces huit années a été un immense privilège et honneur. Je remercie le président, le conseil d'administration et les actionnaires pour leur confiance. Je suis très fière et reconnaissante envers mon équipe qui a travaillé très dur pour réaliser tous nos projets. Nous avons oeuvré sans relâche pour transformer le groupe en un acteur économique majeur.»