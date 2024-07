Koffi Olomide, à travers sa nouvelle chanson "Ligablo, IGF" qui suscite déjà plusieurs réactions du côté du gouvernement et de la population, invite l'IGF à se battre pour la cause et l'amélioration des conditions sociales des Congolais avant de dénoncer le comportement gouvernemental des politiciens marqué par le détournement des deniers publics à leur profit.

IGF a pour mission : de vérifier, contrôler, assurer l'audit technique, administratif, financier et comptable de l'Administration Publique Nationale ; d'étudier toutes questions, d'exécuter toute mission relative aux finances publiques, à la comptabilité publique,... c'est dans ce cadre que Koffi Olomidé éveille la conscience de la population congolaise et invite IGF à se battre pour les congolais par un extrait de la chanson.

"'Les maisons que vous avez construites par l'argent de la population, que Dieu fasse que le feu les consume, et les avions que vous achetés par l'argent des congolais, que Dieu fasse que ses avions crashent. Par ce que vous savez, Dieu n'oublie jamais ses enfants, un bien mal acquis ne doit jamais profiter", indique-t-il dans son opus.

Malgré la potentielle richesse du Congo, mais le Congo demeure pauvre et en deuil, insiste-t-il. Par l'extrait de la chanson, Quadra Koraman dénonce et pointe du doigt les dirigeants qui utilisent abusivement les ressources congolaises pour s'enrichir au détriment de la population.

"Tout le pays en deuil, tout le Congo en deuil, Et pourtant nous avons l'or, le diamant, le cuivre et le manganèse, mais nous crevons toujours de faim", dénonce-t-il. Pour clôturer, l'artiste congolais éveille la conscience de la jeunesse congolaise à s'opposer à toute politique qui ne considère que l'intérêt personnel et non de la population.