Afrique: Des avocats réfugiés soudanais renforcent l'autonomie des communautés au Tchad

Le partenariat entre le HCR et l'APLFT soutient des réfugiés soudanais qualifiés ayant une formation en droit, pour fournir une assistance juridique essentielle, sensibiliser les communautés aux lois et coutumes tchadiennes, faciliter la médiation et renforcer le partage de retours d'expérience au sein des communautés de réfugiés.

Fathia Adoumassid, 37 ans et mère de quatre enfants, est l'une des 39 réfugiés recrutés dans le cadre de cette initiative. Après avoir terminé ses études de droit et réussi l'examen du barreau à El Geneina, Fathia au Soudan est devenue avocate il y a huit ans. Sa motivation à poursuivre une carrière juridique était alimentée par le désir de défendre les personnes vulnérables, en particulier les femmes, contre les injustices. « L'environnement d'impunité au Darfour et la jouissance limitée et défectueuse des droits des femmes m'ont poussée à suivre une voie dans le domaine du droit », explique-t-elle.

Fuyant à pied vers le Tchad en raison du conflit en juin 2023, Fathia a continué à fournir des conseils juridiques volontaires aux femmes dans le site de réfugiés de Metche. En apprenant que l'APLFT recherchait des avocats, elle s'est présentée avec enthousiasme, déclarant : « Je veux retravailler ; cela me rend fière de ce que je suis et m'apporte plus de liberté économique ».

Dans son rôle actuel, Fathia identifie les cas nécessitant une protection, facilite la réconciliation et la médiation, sensibilise aux lois et coutumes tchadiennes, et fournit des informations sur l'assistance humanitaire tout en recueillant les retours des réfugiés. Elle travaille principalement avec les femmes, soulignant : « Il est plus facile pour les femmes de parler à d'autres femmes, et je les comprends ». Fathia aspire à continuer à apprendre le droit des droits de l'homme et vise à devenir juge un jour, affirmant : « Il y a peu d'avocates et de juges, mais je veux faire partie du changement ».

Ahmed Mahamad Mohamed, un avocat passionné, défenseur des droits de l'homme et enseignant, apporte 14 ans d'expérience acquise au sein de diverses organisations éducatives, ministères gouvernementaux et de l'UNESCO. Son attention se porte particulièrement sur la défense du droit des enfants à l'éducation. Ahmed est arrivé au Tchad en provenance d'El Geneina en juin 2023 et a été relocalisé dans le site de Metche trois mois plus tard.

Les responsabilités d'Ahmed consistent à s'assurer que sa communauté comprend ses droits, devoirs, ainsi que les lois et coutumes du Tchad. Il organise des sessions de formation pour les leaders des blocs de réfugiés, qui diffusent ensuite les informations dans leurs blocs respectifs. « Par exemple, couper des arbres sans autorisation est illégal au Tchad, mais tout le monde ne le sait pas. Il est important que les gens en soient informés pour que nous puissions vivre en paix avec les habitants dans un bon environnement », explique-t-il.

Ahmed continue également d'enseigner à un petit groupe d'enfants chez lui, où il leur enseigne l'anglais, l'arabe et le droit. « Les enfants sont notre avenir, et nous devons veiller à ce qu'ils aient les opportunités de réaliser ce qu'ils souhaitent », dit-il. Réfléchissant à son nouveau rôle, Ahmed partage : « Je suis très reconnaissant de pouvoir continuer à travailler au Tchad. Cela me donne un sentiment de normalité et de but, et je veux continuer à contribuer à ma communauté ». Ahmed aspire à écrire un livre sur le droit et l'enseignement de l'anglais, et espère créer sa propre organisation juridique à l'avenir.

L'initiative du HCR et de l'APLFT améliore non seulement l'accès des réfugiés à l'aide juridique, mais elle donne également un sens de but aux individus comme Fathia et Ahmed, leur permettant d'utiliser leurs compétences dans leur nouvel environnement malgré les défis du déplacement. Comme le déclare fièrement Adoum Rimbeti, chef du bureau de l'APLFT dans la région du Ouaddaï, « Ils vont au-delà du simple fait de fournir une assistance juridique ; ils sont des piliers de confiance ».