Afrique: Une histoire de résilience - Le parcours de Hachim et Ayad du Soudan à Farchana au Tchad

Il y a cinq ans, dans les couloirs de l'université, Hachim, un étudiant de 28 ans en mathématiques et physique, a rencontré Ayad, une étudiante de 21 ans en agriculture.

Leur lien s'est rapidement transformé en amour, les conduisant à se marier en 2022. Le couple planifiait avec enthousiasme de fonder une famille, mais leurs rêves ont été brisés en juin 2023 lorsque la guerre a éclaté à El Geneina, les obligeant à fuir leur maison.

Pendant leur fuite vers le Tchad, au milieu du chaos, Hachim et Ayad ont été tragiquement séparés. Hachim a été blessé au pied par des hommes armés. Des inconnus, faisant preuve d'une immense bonté, l'ont transporté au Tchad sur un âne, lui sauvant ainsi la vie. Le parcours d'Ayad a été tout aussi périlleux ; elle s'est blessée à l'épaule en chutant durant son chemin vers le Tchad.

Par un coup du sort, ils se sont retrouvés dans un hôpital au Tchad. Après près d'un an de convalescence, l'état de santé de Hachim s'est stabilisé, ce qui leur a permis d'être relocalisés de la frontière au site de réfugiés de Farchana avant la saison des pluies.

À leur arrivée à Farchana à la fin mai 2024, Hachim et Ayad n'ont pas perdu de temps pour transformer leur abri en un foyer. En deux semaines, ils ont érigé des murs avec des bâches bleues et du bois. Hachim partage leurs aspirations : « Au site de transit d'Ambelia, nous vivions dans des abris de fortune faits de foin, de vêtements et de bois. Il n'y avait ni intimité ni espace. Maintenant, nous avons notre propre maison, nous voulons qu'elle devienne un foyer où nous pourrons fonder une famille. Nous prévoyons d'ajouter une cuisine et un salon dans la cour et de remplacer les murs de la maison par des briques après la saison des pluies ».

Ayad, principale bâtisseuse de leur nouvelle maison, a émerveillé Hachim par sa force et sa résilience : « Ayad est vraiment incroyable, et j'espère me rétablir complètement bientôt pour l'aider davantage ».

Grâce au soutien généreux de The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, Hachim et Ayad ont retrouvé un semblant de normalité et de paix au site de réfugiés de Farchana. Ils sont maintenant prêts à entamer leur projet de fonder une famille, une affirmation de leur résilience et de leur espoir, après leur périlleux voyage vers le Tchad.