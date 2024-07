Madagascar: Fangaro 2024 - Rendez-vous à Havoria Anosy ce samedi

Le grand spectacle de fin d'année traditionnellement organisé par Théâtre Kala approche à grand pas. FANGARO 2024 se déroulera, en effet, ce samedi 20 juillet après-midi à Havoria Anosy.

Théâtre KALA est à la fois une association et une compagnie de danse mais également une école de danse et de théâtre qui a 14 années d'expériences à son actif. Basée sur le ballet classique, la formation de l'école inclut cependant différents styles de danse dans les chorégraphies et les créations pour aider tous les artistes en herbe en formation à développer et à rendre le plus vivant possible leur art et leur talent.

Le spectacle de ce samedi ponctuera donc l'année scolaire 2023-2024 et mettra en exergue le talent des élèves de l'école, qui en passant, forme différentes générations, allant des tout-petits aux adultes. Mais ils ne seront pas les seuls à participer au grand show puisque des danseurs professionnels exécuteront également les chorégraphies et créations de danses avec ces danseurs amateurs.

Le spectacle mêlera différents styles de performances, allant du classique à la danse d'inspiration traditionnelle, entre autres. Par ailleurs, à part la danse, un défilé qui mettra en lumière la créativité dans le domaine du stylisme et de la mise en scène, des compétences qui sont indissociables de la danse et du théâtre, sera également prévu. Un show haut en couleur comme lors des précédentes éditions est promis. L'événement débutera à 14h05.