Madagascar: Santé - Contrôles rigoureux des additifs alimentaires

Le ministère de la Santé publique s'est engagé à protéger la santé des consommateurs. C'est dans ce sens qu'il a signé une collaboration avec l'organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) pour un projet visant à renforcer la sécurité sanitaire des aliments à Madagascar.

Il a été élaboré en raison de la présence des produits additifs tels que les conservateurs, les édulcorants, les colorants artificiels et exhausteurs de goût dans les produits alimentaires. Même si ces substances aident à la conservation et à l'amélioration des aliments, leur usage inapproprié présente des risques sérieux pour la santé, notamment pour les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées.

Dorénavant, ces substances seront surveillées et réglementées. C'est dans cette optique que le projet « assistance technique au contrôle de qualité et suivi de sécurité alimentaire » est mis en oeuvre. Il vise à former et à équiper les équipes techniques pour qu'elles puissent réaliser des contrôles rigoureux et précis des additifs alimentaires, en conformité avec les normes en vigueur.