Madagascar: Concert Rossini - Hiraitra interprète Ave Maria et Stabat Mater pour son 10e anniversaire

Dans le cadre de la célébration de son 10e anniversaire, l'Ensemble Vocal Hiraitra présente ses deux prochains rendez-vous avec le public, intitulés « Concert Rossini ». Ces concerts auront lieu dans la Cathédrale Anglicane Ambohimanoro, ce vendredi et dimanche.

L'ensemble vocal, fidèle à sa tradition, propose habituellement deux ou trois événements culturels par saison. Après avoir interprété l'opéra bouffe « Les Brigands » de Jacques Offenbach en janvier, puis le concert "Gratitudes» en mai, Hiraitra enchaîne avec le « Concert Rossini ». Préparé depuis février, ce répertoire représente un défi de taille. Dominique Rakotonirina, chef de chœur, souligne la complexité de l'oeuvre : « C'est un répertoire très difficile qui demande beaucoup d'investissement de la part des choristes et des solistes.

Rossini est réputé pour son exigence envers les capacités vocales et techniques». Pour relever ce défi, Hiraitra a fait appel à Lova Raoelison pour diriger des ateliers de renforcement technique et d'interprétation. Antsa Ratsimba, pianiste attitré de l'ensemble, confirme : « Les notes tenues sont perchées dans les aigus, les mélismes demandent une grande agilité et les harmonies, parfois dissonantes, sont délicates. Mais malgré cela, la partition reste mélodieuse et envoûtante. »

Fondé en février 2014 par Natacha Rajemison et Dominique Rakotonirina, Hiraitra rassemble des chanteurs issus de différentes chorales et instituts locaux, devenant un véritable incubateur de talents. Avec pour devise « On Avance Ensemble », chaque membre incarne les valeurs de partage et de solidarité chères à leurs fondateurs.

La musique lyrique à Madagascar doit beaucoup à des aînés passionnés qui ont œuvré pour la promotion de cette musique dite « classique » et ont transmis leur savoir aux générations suivantes. Natacha Rajemison témoigne : « Ces aînés nous ont inculqué la valeur de la musique d'ensemble et la générosité dans le partage de connaissances. »

L'actuel président de Hiraitra, Léo Hancel, ajoute : «Nous croyons fermement en ces valeurs et les promouvons à travers notre groupe. » Avec une majorité de membres jeunes, souvent étudiants, Hiraitra ne se contente pas de former des chanteurs, mais les prépare également à la vie associative et professionnelle en leur inculquant des notions de responsabilité, de rigueur, de gestion et surtout de solidarité.