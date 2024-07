Madagascar: Élections communales - Les potentiels candidats du TIM à la course à la mairie de Tana

Alors que l'incertitude commence à s'installer quant à la tenue des élections communales cette année, chaque état-major politique est déjà en ébullition. Pour le parti de l'ancien président Marc Ravalomanana, la recherche du candidat idéal se fait avec prudence.

Reprendre la gestion de la capitale.

C'est l'un des objectifs du parti Tiako i Madagasikara (TIM) de l'ancien président Marc Ravalomanana qui vient de célébrer son 22ème anniversaire. Après celle de 2019 qui est passé de près entre les mains de l'ancien parti au pouvoir, celui-ci compte faire des élections communales du 6 novembre, selon le calendrier de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI), un tremplin pour son retour au pouvoir après quelque 15 ans passés dans le camp de l'opposition. Le casting s'avère laborieux bien que des noms se positionnent comme des grands favoris pour porter les couleurs du parti. La première liste des potentiels candidats du TIM reflète d'ailleurs les enjeux de ce rendez-vous.

Stratégie.

Après son exploit en 1999, le retour de Dada à la tête de la Commune Urbaine d'Antananarivo (CUA) est plus que jamais réclamé par ses partisans. « Nous sommes convaincus du bien-fondé de sa candidature. Il est le mieux placé pour représenter le parti Tiako i Madagasikara et la plateforme Firaisankina à la course à la mairie de la capitale », a d'ailleurs soutenu Me Hanitra Razafimanantsoa, hier, tout en avançant que « la décision finale appartient à Marc Ravalomanana lui-même ».

Une fois de plus, Marc Ravalomanana peut revêtir l'habit de l'homme providentiel qui sauvera la capitale et soignera tous ses maux. « Compte tenu de notre performance lors des dernières législatives et avec la popularité de Marc Ravalomanana, sa victoire ne fait aucun doute s'il se présente », a poursuivi la députée élue dans le Ier Arrondissement d'Antananarivo.

L'ancien président entretient toutefois le suspens sur sa possible candidature aux prochaines communales. Bien qu'il ait déjà indiqué que « seule la direction de la nation l'intéresse désormais », le jeu politique et la conjoncture actuelle pourraient l'amener à revoir sa stratégie d'autant plus qu'il est obligé de jouer le tout pour le tout pour reconquérir le pouvoir dans le plus bref délai.

Popularité.

Le nom de Guy Rivo Randrianarisoa commençait également à circuler depuis un certain temps. L'ancien député sous la couleur du parti Tiako i Madagasikara et ex-secrétaire général de la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) a déjà raté sa candidature en 2019 au profit de Rina Randriamasinoro, secrétaire général du parti.

Co-listé de Fetra Ralambozafimbololona dans le Vème Arrondissement de Tana lors des dernières législatives, Guy Rivo Randrianarisoa fait preuve de pragmatisme et une partie des « Zanak'i Dada » reste attaché à sa personnalité et à ses expériences. Todisoa Andriamampandry bénéficie également d'une large sympathie au sein des fervents partisans de l'ancien président. Il a déjà prouvé sa popularité.

Moins clivant, le député élu pour la deuxième fois dans le district du VIème arrondissement de la capitale fait l'unanimité même au niveau du cercle des intellectuels tananariviens. Outre ces trois noms, celui de Rina Randriamasinoro, secrétaire général du parti et député élu dans le IVème arrondissement de Tana, reste également sur toutes les lèvres. Lors des communales du 2019, il n'a pas démérité face au candidat du pouvoir qui a mobilisé tous les moyens.

En effet, Naina Andriantsitohaina, l'a emportée d'une courte avance avec 48,97 % des voix contre 45,45 % pour Rina Randriamasinoro. Quoi qu'il en soit, le TIM et le Firaisankina ne doivent pas se tromper de casting s'ils veulent reprendre la direction de la capitale.