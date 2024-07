Maroc: Larache - Le soutien aux coopératives, pilier de promotion de l'économie sociale et solidaire

Larache — L'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) a veillé, dans le cadre de sa troisième phase, à soutenir les coopératives actives au niveau de la province de Larache, pour promouvoir l'inclusion économique des jeunes et des femmes et développer l'économie sociale et solidaire.

Les coopératives, tant en milieu rural qu'urbain, sont considérées comme des unités de production horizontale, qui se distinguent par leur capacité à unir les efforts de leurs membres et à bénéficier de leur expérience, ainsi qu'à concentrer les ressources et le soutien fournis par l'INDH, en vue de lancer des projets disposant des conditions de réussite et de pérennité.

Au titre de la troisième phase de l'INDH dans la province de Larache, 192 projets ont été financés dans le cadre du programme "Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes", avec une enveloppe budgétaire globale de 42 millions de dirhams (MDH) (26 MDH comme contribution de l'Initiative), dont 60 projets dans le cadre de l'axe relatif à l'économie sociale et solidaire (26% en faveur des femmes), ce qui a permis de générer plus de 278 emplois directs.

"L'appui de l'INDH se manifeste à travers le financement et l'accompagnement pré et post-création de projets par des équipes spécialisées", a précisé El Massoudi Madani, de la Division de l'action sociale (DAS) de la province de Larache, soulignant que les coopératives et les porteurs de projets de l'économie solidaire bénéficient de ce soutien dans le cadre du programme d'amélioration du revenu et d'inclusion économique des jeunes, notamment son axe relatif à l'appui à l'économie sociale et solidaire.

Il a, à cet égard, précisé que les coopératives doivent remplir les conditions légales requises pour être éligibles à l'accompagnement pré-création, en l'occurrence la présentation de l'étude de faisabilité du projet et de l'étude de marché, avant l'approbation du projet par les comités de gouvernance, à savoir le comité provincial de développement économique (CPDE) et le comité provincial de développement humain (CPDH), puis l'offre d'un accompagnement post-création du projet pour assurer sa réussite et sa pérennité, et répondre à ses besoins en matière de soutien technique et de formation.

Parmi les projets soutenus par l'Initiative dans la province de Larache figure la coopérative Marouane de couture et d'innovation, qui est passée d'un simple atelier à une unité semi-industrielle prometteuse à Larache, qui a permis d'intégrer plusieurs femmes en situation difficile sur le marché du travail.

La présidente de la coopérative, Mouna Marouane, a souligné que la coopérative a pu bénéficier, grâce à l'INDH, du financement pour acquérir des machines à coudre modernes, ce qui a permis d'augmenter la production et de créant davantage d'emplois, relevant que la coopérative emploie actuellement 10 personnes, en plus de nombreux emplois indirects comme les artisans, et qu'elle recourt souvent à l'augmentation du nombre d'employés pour répondre à la demande accrue.

L'acquisition de nouvelles machines, avec une enveloppe d'environ 200.000 dirhams, dont 120.000 dirhams comme contribution de l'INDH, a permis à la coopérative de pénétrer le marché de la production en gros, après avoir augmenté sa capacité de fabrication, en plus de continuer à servir les clients par crédit, et donc passer du secteur informel vers le secteur formel.

Mme Marouane a affirmé que l'INDH a grandement contribué à équiper la coopérative et à accroître sa production à un rythme significatif, ce qui lui a permis de créer davantage d'emplois, notamment pour les femmes en situation difficile. Il est à noter que toutes les coopératives, qu'elles soient dans les communes rurales ou urbaines, répondant aux conditions légales sont éligibles pour bénéficier du soutien, tant qu'elles portent un projet conforme aux études de terrain réalisées sur les chaînes de production prometteuses dans la province de Larache.

A la commune rurale de Tazroute, la coopérative Moulay Abdessalam Ben M'chich de production de confiseries traditionnelles a choisi de lancer un projet de production et de commercialisation du "Nougat" à partir de matières premières naturelles, telles que les fruits secs, les graines de sésame et de lin, et le miel naturel.

Grâce à un financement de 375.000 dirhams, dont 225.000 dirhams mobilisés par l'INDH, la coopérative a été dotée de machines de production modernes, qui ont permis d'augmenter la qualité de sa production et d'améliorer sa performance. Le président de la coopérative, El Amine El Wahabi a souligné que l'INDH a répondu favorablement à la demande de financement de la coopérative pour l'achat de nouvelles machines, ce qui a ouvert de nouvelles perspectives aux membres de la coopérative, qui emploie actuellement 14 jeunes de la région, en plus de nombreux emplois indirects.

Il a noté que le soutien apporté par l'Initiative lui a permis de structurer son projet et de moderniser sa production, pour répondre aux normes de contrôle sanitaire et de production moderne. A travers le soutien aux coopératives de Larache, l'INDH oeuvre à promouvoir l'économie locale et à fournir des opportunités d'emploi aux jeunes de la province, une approche dont l'efficacité est prouvée par les résultats obtenus au cours des années précédentes.