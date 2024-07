Maroc: CA de La Maison de l'Artisan - Mme Ammor plaide pour un artisanat compétitif, authentique et innovant

Rabat — La ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor, a plaidé, mardi à Rabat, pour un artisanat compétitif, authentique et innovant.

"Nous devons maintenir le Cap et oeuvrer pour un artisanat pérenne, compétitif et rayonnant à l'international, tout en préservant l'authenticité qui fait sa force", a indiqué Mme Ammor, lors du Conseil d'Administration de La Maison de l'Artisan (MDA), indique un communiqué du ministère. "L'artisanat marocain n'est pas seulement un pilier économique, c'est une partie importante de notre identité. Nos efforts collectifs portent leurs fruits, comme en témoignent les chiffres. Mais notre ambition ne s'arrête pas là", a affirmé la ministre.

Soulignant l'importance cruciale de l'artisanat dans l'économie nationale et la préservation du patrimoine culturel marocain, Mme Ammor a rappelé les performances remarquables du secteur en 2023, avec un chiffre d'affaires de 147 milliards de dirhams (MMDH) et des exportations directes dépassant 1 MMDH en 2023, établissant ainsi un nouveau record pour la deuxième année consécutive.

Ainsi, elle a mis en lumière l'impact significatif du tourisme sur le secteur, rappelant que les achats de produits artisanaux par les touristes sur place ont atteint 10 MMDH. Et de relever l'importance du Conseil National de l'Artisanat qui jouera un rôle déterminant dans l'accélération du développement du secteur, en insistant sur la synergie indispensable entre tous les acteurs clés, dont les Chambres d'artisanat, fédérations et partenaires institutionnels dans cette dynamique.

Le Conseil a accordé une attention particulière au programme de réhabilitation post-séisme d'Al Haouz, conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI. A ce jour, 87% des demandes ont totalement ou partiellement traitées, permettant à plus de 1.000 artisans de bénéficier des premières tranches de subventions pour relancer leurs activités, fait savoir le communiqué.

De son côté, le Directeur Général de la Maison de l'Artisan, Tarik Sadik, a présenté les principales réalisations du premier semestre 2024, notamment le lancement réussi de trois programmes d'accompagnement (exportateurs, agrégateurs, et excellence), l'organisation de la 8ème édition de la Semaine Nationale de l'Artisanat, dont le Forum international a réuni 400 professionnels de 21 pays.

Il s'agit également de la participation à des salons internationaux prestigieux tels que le "Salone Del Mobile" à Milan et le "ICFF" à New York, renforçant la visibilité des produits artisanaux marocains à l'échelle mondiale et servant d'inspiration pour l'innovation et l'adaptation des savoir-faire traditionnels aux tendances contemporaines du design et de la décoration, tout en préservant l'authenticité et l'identité culturelle unique de l'artisanat marocain.

Le Conseil a également examiné les projets en cours pour le second semestre 2024, qui incluent le développement de partenariats commerciaux avec des marques internationales de luxe et des collaborations avec des prescripteurs de renom pour améliorer la visibilité de l'artisanat marocain sur les réseaux sociaux.