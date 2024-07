Congo-Kinshasa: Soirée et réception culturelle - Les Ressortissants de Kabinda honorent la mémoire de Mi-Amor !

Les ressortissants de Kabinda vivant à Kinshasa ont organisé ce samedi 13 juillet 2024 dans la salle Helena située sur l'avenue sendwe, dans la commune de Kalamu, quartier Matonge, une soirée et réception dans le cadre de la journée commémorative de la disparition de Feu Mputu Ebondo dit Mi-Amor. Mi-Amor était considéré comme le plus grand griot du folklore Songye, un peuple originaire de la Lomami et d'une partie du Katanga.

Ce grand artiste musicien de renom est mort sur scène, tel un militaire au front. Cette journée a rappelé l'histoire songye sur le plan musical, car Mputu Ebondo ne fût pas seulement artiste musicien, mais aussi un instituteur, un enseignant des instituts supérieurs et universitaires, un grand notable songye. Il a quitté la terre des humains en qualité de député provincial dans la province de Lomami, Circonscription électorale de Lubao. Dans la Helena, plusieurs notables songye étaient mobilisés, y compris les enfants biologiques du défunt, les notables de Kabinda et Lubao, des hommes politiques, ainsi que des orchestres songye qui ont agrémenté l'évènement.

«La mort de Mi-Amor, qui ne saurait arrêter notre amour pour lui, son art et son orchestre, me donne l'occasion de saluer la mémoire d'une bibliothèque qui, au-delà des frontières nationales, a exporté les sonorités et les ondulations dansantes songye et kasaïennes, par-delà », a déclaré Florent Ebondo, Président de Lubao uni.

Né le 10 juillet 1949, dans le village de Kasase, dans la province de Lomami, ce monstre sacré du folklore Songye fut également président du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale. Auteur de plusieurs chansons folkloriques notamment, « Musongye Mukelenge », le « Pharaon noir » affirmait sans cesse que le peuple Songye était venu de l'Égypte antique.

«Je mesure également la douleur vive qui étreint chacun des membres de la Communauté, chacun de ses Collègues députés provinciaux de la Lomami, chacun des membres de son groupe de musique, mais également chacun des membres de sa famille biologique. A eux tous, à vous tous, mes frères et soeurs, je présente mes très sincères condoléances », a indiqué, pour sa part, le Secrétaire général Katanga Mukumadi ya Mutumba.