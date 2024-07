Congo-Kinshasa: Formation des travailleurs sur le Dialogue social et négociation collective

*Un atelier de formation de trois jours, soit du 16 au 18 juillet 2024 sur le dialogue social et la négociation collective, a été ouvert mardi à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, en faveur des organisations des travailleurs membres de l'intersyndicale. « Le but de cette activité est de renforcer les capacités des organisations des travailleurs membres de l'intersyndicale en matière de dialogue social et la prévention des conflits de travail indispensables à la promotion du travail décent », a déclaré Roger Nkambu, conseiller technique principal au Bureau International du Travail (BIT).

« C'est aussi pour permettre à ces organisations de travailleurs de se servir du Dialogue social pour mieux participer aux processus de négociations collectives tri et bipartites au regard des normes internationales du travail », a-t-il ajouté. Selon M Nkambu, au terme de cet atelier, il sera question que les participants puissent contribuer efficacement au traitement des dossiers techniques y afférant. « 40 participants proviennent de 12 Centrales syndicales membres de l'intersyndicale. Leur profil correspond au responsable qui coordonne les processus de dialogue social et négociation collective au sein des organisations de travailleurs de manière à ce qu'ils restituent les connaissances acquises au sein de leurs organisations », a-t-il expliqué. « Pendant ces trois jours, plusieurs thématiques seront abordées, telles que le Dialogue social en RDC : contexte, enjeux et défis ainsi que la présentation de la charte du dialogue social bipartite.

La politique salariale : élément de décision, le travail, la relation de travail, les institutions professionnelles ainsi que le dialogue social et la négociation collective comme facteur de production et de résilience des entreprises sont également repris parmi les thématiques », a-t-il précisé. Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet « Soutenir la promotion des normes du travail en RDC (SPNT/RDC), financé par le gouvernement américain et exécuté par l'Organisation internationale du travail (OIT).