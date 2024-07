Congo-Kinshasa: V.Club - La saison sportive démarre ce jeudi par des tests médicaux des joueurs

Les vacances pour les joueurs de l'AS V.Club de Kinshasa, en République Démocratique du Congo, prennent fin ce mercredi 17 juillet 2024. Dès ce jeudi 18 juillet, tous les joueurs ; nouveaux et anciens, s'aligneront pour la rentrée d'une nouvelle saison, où tout va commencer par des tests médicaux un après l'autre. Vu l'effectif, ces examens pourraient prendre trois jours : jeudi, vendredi et samedi. La reprise proprement dite des entraînements est prévue pour le lundi 22 juillet, au stade Tata Raphaël, a-t-on appris mardi des sources proches de cette équipe.

A en croire l'entraîneur principal, Abdeslam Ouaddou, V.Club effectuera un stage un stage de sept (7) semaines sur place à Kinshasa, au cours duquel, il livrera un total de six (6) matches amicaux. Durant les sept semaines, Abdeslam Ouaddou souligne que le grand travail portera sur l'aspect athlétique, question de mettre rapidement son équipe dans le bain de la competition.

Pour rappel, la direction de V.Club a fait un grand toilettage de son effectif, libérant une vingtaine de joueurs. Même les deux doyens, Patou Ebunga Simbi et le capitaine Djo Issama Mpeko n'ont pas été épargnés. Et pour palier à ce vide, l'équipe de Bana Mbongo a recruté pas mal des joueurs, dont la plupart sont des étrangers. La rentrée de saison lundi prochain sera marquée par des nouvelles figures, qui vont endosser ce prestigieux maillot des verts et noirs.

L'AS V.Club est engagée cette saison au championnat national Ligue 1, et aussi, en Coupe de la Confédération, en sa qualité du vainqueur de la dernière édition de la Coupe du Congo. Ici, le représentant congolais entrera en lice au deuxième tour préliminaire prévu au mois de septembre. Il croisera à cette étape, le vainqueur de la double confrontation entre Millings Hotspur FC (Eswatini) et Stellenbosch FC (Afrique du Sud).

%

Des adversaires à prendre au sérieux

Selon Ouaddou Abdeslam, dans une interview accordée à l'ACP, l'équipe de Hotspurs d'Eswatini, s'est qualifiée pour la Coupe de la Confédération après le désistement d'un autre club de ce pays. «La qualification de Hotspurs a été rendue possible après le retrait officiel, de Green Mamba, à cause des contraintes financières », a déclaré le technicien marocain de V.Club.

Et de poursuivre, bien que repêché, Hotspurs c'est une équipe à prendre au sérieux : « selon les statistiques, Hotspurs a fait une belle saison avec un bilan de 12 victoires, 12 nuls et 2 défaites. Il a inscrit 26 buts et en encaissé 17. En outre, le club s'est renforcé avec le recrutement de nouveaux joueurs aguerris».

Pour ce qui concerne l'autre équipe, Stellenbosch de l'Afrique du Sud, Ouaddou Abdeslam, qui a vraiment pris tout son temps pour faire des recherches sur ses probables adversaires, note que c'est une équipe bien structurée, dotée des moyens et des infrastructures de qualité : « Stellenbosch est un club créé en 2016 et né d'une fusion avec la formation de Vasco de Gama. Stellenbosch a le statut d'un club formateur, qui utilise beaucoup de jeunes, avec une vraie philosophie de jeu structuré, et bien organisé administrativement de façon intelligente. L'équipe est dotée de grands moyens et des infrastructures pour développer la performance ».

La formation sud-africaine a aussi fait une bonne saison, avec à la clé, des distinctions individuels: « Stellenbosch a terminé la saison 3ème au classement du championnat de son pays. Son joueur, Iqraam Rayners, a été désigné meilleur joueur de la saison 2023-2024, avec un total de 16 buts en 38 sorties. C'est un bon attaquant».

Comme ambition, cette saison, V.Club vise le titre sur le plan national et désire accéder au moins en quarts de finale de la Coupe de la Confédération, voire plus, si les joueurs ont de l'appétit, indique le coach.