Congo-Kinshasa: Kongo Central - Caritas Congo Asbl et les Autorités sanitaires s'engagent pour le renforcement de la vaccination de routine

Dr Tshiteku Kaboto Nestor Bonheur, Médecin Chef de Division Provinciale de la Santé Kongo Central, a salué le projet d'appui aux OSC (Organisations de la Société Civile) pour le renforcement de la vaccination de routine dans 8 Zones de Santé qu'il a officiellement lancé lundi 15 juillet 2024 en la salle de réunion de la paroisse du Sacré-Coeur / Kinkanda de Matadi. « Ce projet arrive à point nommé, au regard de la problématique ci-haut ressorti, afin d'intensifier et de rechercher tous les enfants zéro dose et ceux en conflit avec le calendrier vaccinal pour leur vaccination, tout en mettant l'accent sur l'appui communautaire à travers les CAC (Cellules d'Animation Communautaire) », a-t-il déclaré.

Une trentaine de participants ont pris part à cette cérémonie : Médecin Inspecteur Provincial (MIP), Médecin Chef de Division de la DPS, Médecin Chef d'Antenne PEV (Programme Elargi de Vaccination), Médecins Chefs de Zones de Santé, Bourgmestres, Représentants des Partenaires Techniques et Financiers, dont Sanru Asbl par son Antenne de Matadi, Société Civile, Animateurs Communautaires, Infirmiers Superviseurs PEV de 4 ZS de l'Antenne Matadi, Infirmiers Titulaires et Relais Communautaires, le Coordonnateur de la Caritas-Développement Matadi et son Staff, dont la Directrice du BDOM Matadi, ainsi que la presse locale.

Au nom du Secrétaire Exécutif de la Caritas Congo Asbl, Dr Mathieu Bikoko (Chargé de Programmes) a présenté le contexte, les Objectifs, Stratégies, Zones d'intervention, Activités, Résultats attendus et Parties prenantes de ce projet. Il a précisé qu'il est financé par Gavi Alliance, à travers le Récipiendaire Principal Sanru Asbl. Il sera mis en oeuvre par Caritas Congo Asbl, en collaboration avec ses Bureaux Diocésains des OEuvres Médicales (BDOM) Matadi et Boma. D'une durée d'une année, ce projet couvrira huit Zones de Santé (ZS) du Kongo Central : ZS Nzanza, Nsonampangu, Inga et Matadi pour le 4 z pour le BDOM Matadi et les ZS Boma, Boma Bungu, Moanda et Kitona pour le BDOM Boma.

En fait, dans le cadre de l'appui au plan de rattrapage des enfants zéro dose et sous-vaccinés en RDC, Caritas Congo Asbl, partenaire du Gouvernement congolais, s'est engagée dans la mobilisation des ressources auprès des Bailleurs de fonds, don't GAVI Alliance à travers une proposition qui a ciblé 8 ZS de la province du Kongo Central. « Ce financement, initialement prévu pour appuyer le plan d'accélération de la vaccination contre la COVID-19, est orienté vers le renforcement de la vaccination de routine avec focus la recherche et l'atteinte des enfants « zéro dose », sous ou incomplètement vaccinés. Le but est de renforcer, non seulement la communication, mais aussi et surtout appuyer la vaccination de routine avec la recherche des enfants « zéro dose », sous ou incomplètement vaccinés dans 3 provinces de la RD Congo », a indiqué Dr Bikoko.

Il a été complété par Dr Léon Ndiabankaka, Médecin Chef d'Antenne PEV Matadi, qui a présenté la situation de la vaccination dans les trois Antennes de cette province. Après avoir brossé un tableau sombre, avec notamment un taux de 12% d'enfants zéro dose en 2022, il a plaidé pour la prise en compte de l'Antenne de Mbanza-Ngungu. « Pour cette année, nous travaillons avec une population de 4.785.801 habitants, avec une superficie de 53.920 Kms-carré, et une densité de 89 habitants au kilomètre », a-t-il fait savoir.

Soucieux de la récupération des enfants zéro dose et sous-vaccinés, le CD de la DPS, Dr Tshiteku, a demandé « l'implication totale de 8 Médecins Chef de Zones de Santé (MCZ), bénéficiaires de cet appui, pour que des analyses approfondies puissent être faites, en associant les Infirmiers Titulaires et les Relais Communautaires, afin que chaque enfant cible (0 à 23 mois), ne passe inaperçu aux séances de vaccination ».

En effet, le Dr Mathieu Bikoko de la Caritas a indiqué que les objectifs de ce projet sont d'intensifier les activités de communication de proximité et d'engagement communautaire à travers les acteurs communautaires locaux et les leaders d'opinion du réseau confessionnel de façon à susciter la demande et la confiance aux vaccins, particulièrement pour les populations mal desservies et non desservies au niveau communautaire , d'appuyer les ZS ciblées à Réduire de moitié le taux d'abandon des enfants à la vaccination de routine DTC1-DTC3 dans les ZS ciblées du Kongo Central par la récupération des perdus de vue , de réduire de moitié le nombre d'enfants non vaccinés (zéro dose) et sous vaccinés dans les ZS ciblées de Kongo Central et d'appuyer l'intégration de la vaccination contre la COVID-19 dans la vaccination de routine .

Des échanges riches et constructifs

Un riche jeu de questions-réponses entre l'Assistance et les deux orateurs (Caritas Congo Asbl et MCA) a été ponctué des suggestions pertinentes, comme celles du Médecin Inspecteur Provincial (Dr Sabin Ilonga) et d'un Représentant de l'Unicef. Le MCA a reconnu la nécessité de désagréger les résultats de la vaccination dans les Zones ciblées à la fin de la durée dudit projet, afin de déterminer les performances réalisées par chaque appui. Pour sa part, le Médecin Chef de Division Provinciale de la Santé Kongo Central a recommandé que cd projet soit clôturé par un autre atelier, en vue d'en dégager les résultats avec toutes les Parties prenantes. En fait, les Organisations de la Société Civile sont des partenaires clés de Gavi Alliance jouant un rôle important dans les efforts visant à ce que chaque enfant puisse bénéficier du service de vaccination.

Une photo de famille et un cocktail ont clôturé cette cérémonie de lancement du projet d'appui aux OSC pour le renforcement de la vaccination de routine dans 8 Zones de Santé du Kongo Central.

Après ce lancement, une série de briefing sera organisée en faveur de tous les Leaders des Confessions religieuses (catholique, protestante, kimbanguiste, Bundu Diakongo, Eglise de réveil...).

Pour mémoire, Gavi, l'Alliance du Vaccin, aide à vacciner plus de la moitié des enfants du monde contre les maladies infectieuses mortelles et invalidantes. Dans le cadre de sa mission visant à sauver des vies et à protéger la santé des populations en augmentant l'utilisation équitable et durable des vaccins, Gavi a aidé à vacciner plus d'un milliard d'enfants dans 78 pays à faible revenu, évitant ainsi plus de 17,3 millions de décès futurs.