Congo-Kinshasa: AFDC-A - La Fédération du Sud-Kivu dénonce une marginalisation politique au sein de l'Union sacrée !

document

La Fédération de l'Alliance des Forces Démocratique du Congo et Alliés (AFDC-A) au Sud-Kivu dénonce une injustice politique qui s'installe au sein de l'Union sacrée de la Nation en ce début du second mandat du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La frustration de cette fédération est basée sur le fait que le parti cher à Bahati Lukwebo n'a pas obtenu grand-chose au moment de la mise en place de nouvelles institutions nées de dernières élections. Dans une déclaration publiée le week-end, la structure exige la réparation et appelle la haute hiérarchie du parti à convoquer un congrès pour définir de nouvelles orientations à suivre, dans un tel contexte de méfiance. Ci-dessous, ladite déclaration.

DECLARATION DU REGROUPEMENT POLITIQUE ALLIANCE DES FORCES

DEMOCRATIQUES DU CONGO ET ALLIES « AFDC-A », FEDERATION DU SUD-KIVU

Nous, Alliance des Forces Démocratiques du Congo et Alliés « AFDC-A » en sigle, Fédération du Sud-Kivu, Sénateurs, Députés Nationaux, Députés Provinciaux, Ministres Nationaux, Ministres Provinciaux, Conseillers Communaux, membres Cofondateurs, Membres du Présidium, Comité des sages, Ligue des Femmes, Ligue des Jeunes, ONG et Associations affiliées, membres sympathisants et tous les membres du Parti sans exception aucune ;

%

Constatant que le processus électoral tend de plus en plus vers sa fin, processus à l'issu duquel l'Alliance des Forces Démocratiques du Congo et Alliés s'est rangé en ordre utile en obtenant au total 40 députés nationaux, 77 députés provinciaux, 94 conseillers communaux et 13 Sénateurs ; se plaçant ainsi en deuxième position en terme de poids politique après l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS) et ses mosaïques ;

L'Alliance des Forces Démocratiques du Congo membre, pas le moindre, non de la dernière heure et cofondateur de l'Union Sacrée de la Nations (USN), reste au regret de constater que le principe adopté pour la répartition des postes au sein des institutions de la République par le présidium de I 'Union Sacrée de la Nation n'est jamais respecté lorsqu'il s'agit de certains regroupements et/ou partis politiques en général et en particulier l'Alliance des Forces Démocratiques du Congo.

Vu les efforts et sacrifices incontestables de l'Alliance des Forces Démocratiques du Congo sur toute l'étendue du territoire Nationale pour la réélection du Chef de l'Etat son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour un deuxième mandat ; il reste injuste et même scandaleux que la part de l'Alliance de Forces Démocratiques du Congo dans les institutions fasse l'objet des discussions, doutes et/ou négociations, conduisant à l'octroi de deux ministères bien désossés, vidés de toute substance, pourtant irréfutablement, deuxième force politique du pays peu importe le critère pris en compte.

Il s'agit ici d'une injustice et marginalisation politiques, qui du reste mérite réparation et prise en compte des efforts et position des uns et des autres.

C'est ainsi que, réclamant haut et fon notre droit, déclarons et exigeons ce qui suit :

Aux hautes instances politiques de notre parti et/ou regroupement, une convocation urgente et sans délai, d'un congrès extraordinaire en vue de clarifier notre situation et position au sein de l'Union Sacrée de la Nation ;

A la Haute Autorité de l'Union Sacrée de la Nation, d'ordonner en bon père de famille, une réparation urgente, plus juste et logique de cette injustice et mépris, les cadres et militants de l'AFDC ayant sérieusement mouillé les maillots, non Seulement pour la réélection du Chef de l'Etat, mais aussi et surtout pour l'obtention d'une majorité écrasante.

Dans le cas contraire, prenant Dieu et la Nation Congolaise toute entière à témoin, les instances du parti devront tirer toutes les conséquences car ne pouvons demeurer l'autel et le sacrifice pour un droit mérité transformé en avantage.

Que vive la République Démocratique du Congo ;

Que vive le président de la République son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ;

Que vive l'avènement de l'état de droit en République Démocratique du Congo ;

Que vive I 'Alliance des Forces Démocratiques du Congo et son Autorité Morale, Président Statutaire l'Honorable Professeur Modeste BAHATI LUKWEBO.

Nous vous remercions !