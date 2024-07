Ethiopie: La banque nationale du pays et la Banque centrale des Émirats arabes unis ont signé un accord d'échange de devises et des protocoles d'accord.

Addis Abeba — La Banque nationale d'Éthiopie (NBE) et la Banque centrale des Émirats arabes unis ont signé un accord d'échange de devises et un protocole d'accord pour promouvoir l'utilisation des monnaies nationales et relier leurs systèmes de paiement et de messagerie.

Le gouverneur de la Banque nationale d'Éthiopie, Mamo Mihretu, et le gouverneur de la Banque centrale des Émirats arabes unis (CBUAE), Khaled Mohamed Balama, ont signé ce mardi un accord bilatéral d'échange de devises contre le dirham des Émirats arabes unis et le birr éthiopien à Abou Dhabi, selon un communiqué commun. confirmé.

Les deux parties ont également conclu deux protocoles d'accord (MoU) pour établir un cadre pour l'utilisation des monnaies locales dans le règlement des transactions transfrontalières et pour relier leurs systèmes de paiement et de messagerie.

L'accord permet aux deux parties d'échanger des monnaies locales d'une valeur nominale allant jusqu'à 3 milliards d'AED et 46 milliards de birr éthiopiens, révèle le communiqué commun.

Le protocole d'accord couvre plusieurs mesures qui viseront à faciliter l'utilisation des monnaies locales des deux pays dans le règlement des transactions commerciales.

Il encourage également la coopération financière et bancaire à travers le partage des connaissances, soutenant ainsi le développement de leurs marchés financiers respectifs tout en facilitant le commerce bilatéral et en renforçant les investissements directs.

Le gouverneur de la CBUAE, Khaled Mohamed Balama, a déclaré que l'accord bilatéral d'échange de devises et les protocoles d'accord signés aujourd'hui reflètent la solide coopération économique entre les Émirats arabes unis et l'Éthiopie, en particulier dans les domaines du commerce et de l'investissement.

L'échange des monnaies des deux pays et l'utilisation des monnaies locales pour régler les transactions transfrontalières et le renforcement de la coopération en interconnectant les systèmes de paiement instantané, les commutateurs électroniques et les systèmes de messagerie amélioreront les perspectives économiques, commerciales et d'investissement.

Cette initiative ouvrira également la voie à davantage d'opportunités commerciales communes dans les secteurs financier et bancaire. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires en Éthiopie pour renforcer la stabilité financière et réaliser nos intérêts mutuels.

Le gouverneur de la banque nationale, Mamo Mihretu, a noté que les Émirats arabes unis sont l'un des plus grands partenaires commerciaux de l'Éthiopie ainsi qu'une source importante d'investissements étrangers et de financement du développement.

L'accord de swap de devises offre une opportunité de financement importante pour l'Éthiopie et contribue également à diversifier la gamme de devises à sa disposition pour faciliter le volume croissant des transactions commerciales et d'investissement attendu au cours des années à venir.

L'accord bilatéral d'échange de devises et les protocoles d'accord signés aujourd'hui témoignent de l'engagement commun des deux pays à approfondir davantage leur partenariat bilatéral déjà étroit, afin de faciliter le développement durable et un avenir prospère basé sur des avantages mutuels.