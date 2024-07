Ile Maurice: L'argent du syndic détourné ?

Les oubliés du devlopma. C'est ainsi qu'on appelle les habitants du complexe de la National Housing Development Co Ltd (NHDC) de Baie-du-Tombeau. Certes, il y a aussi un manque de civisme de la part de certains habitants. Mais, justement, le syndic est censé veiller à ce que l'ordre y règne.

En fait, le problème viendrait des agissements du syndic. Et cela n'est pas limité au complexe de Baie-du-Tombeau.

Il faut savoir que c'est le ministère du Logement qui paie pour le syndic vu la non-contribution de beaucoup d'habitants. Pour la NHDC de Baie-du-Tombeau, le gouvernement contribue Rs 89 000 mensuellement pour l'entretien des espaces communs du complexe. Or, les clôtures ont été défoncées, les chiens errants ont envahi la cour et les poubelles, et les ordures ne sont pas enlevées. Les réservoirs d'eau sont en mauvais état et l'eau distribuée est polluée. Les jardiniers et autres cleaners ont disparu. Pourtant, le syndic dépense allègrement en puisant dans les fonds remis par le gouvernement.

Des habitants ont, le 5 juillet, écrit une lettre au président du syndic pour lui demander des comptes sur les dépenses effectuées, ainsi que sur la façon dont ont été conduites les élections menant à sa désignation à ce poste. Un représentant de la NHDC qui voulait y mettre bon ordre a été menacé et le président du syndic s'est même permis d'écrire au ministre Steven Obeegadoo et au Premier ministre pour demander que l'on interdise aux employés de la NHDC de mettre les pieds dans le complexe sans sa permission ! C'est pour dire qui règne à la NHDC de Baie-du-Tombeau.

On soupçonne qu'un cadre de la NHDC soit de mèche non seulement avec ce président du syndic, mais avec celui de beaucoup d'autres syndics de la NHDC à travers l'île. Le cadre avait fait l'objet de nombreuses dénonciations auprès de la police et de feue l'Independent Commission against Corruption, mais les enquêtes n'ont jamais abouti, l'homme faisant régner la terreur au bureau de la NHDC. Personne n'a voulu témoigner contre lui ni présenter des preuves. On pense que ce cadre, un certain G. R., est protégé en haut lieu à la NHDC pour des raisons obscures.

Avec le déchaînement de colère des habitants de la NHDC de Baie-du-Tombeau, il semble que l'on veuille maintenant lâcher G. R., vu que ce genre de troubles n'est pas le bienvenu à la veille des élections législatives. Un policier qui avait travaillé sur son dossier ne comprend pas pourquoi G. R. continue à sévir dans les résidences NHDC. «On est en train de détrousser les pauvres.»

Contacté, Osman Mahomed a rappelé qu'il avait posé plusieurs questions dans ce cadre et s'est dit surpris que rien n'ait été fait contre cette personne. Il espère qu'avec un changement de gouvernement, un bon ordre y sera mis. En attendant, les habitants de la NHDC de Baie-du-Tombeau se demandent si le ministre Obeegadoo prendra enfin des mesures contre ce cadre qui serait en train de «tout saboter».

Contacté, Kinsley Emmanuel, du syndic de la NHDC de Baie-du-Tombeau, a refusé de nous parler au téléphone. Le Chief Executive Officer de la NHDC, Jairaj Sonoo, n'a pas répondu à nos appels.