Ile Maurice: Le troisième suspect nie son implication

Mohammad Nilshad Pierre, un sans domicile fixe de 26 ans, fiché pour divers délits, a été arrêté lundi par les policiers des postes d'Abercrombie, Trou-Fanfaron et les hommes de la Divisional Crime Intelligence Unit de Metro Nord sous la houlette du SP Sam Bansoodeb et de l'ACP Oozeer.

Ce jeune homme, incriminé par son ami, nie cependant toute implication dans le meurtre d'Ambolam. Il a été placé en détention dans la nuit de lundi et a comparu en cour hier sous une charge provisoire de meurtre.

Vendredi, un autre suspect, Louis Cédric Billy Joe Jacques, un bûcheron de 33 ans, a été arrêté lors d'une opération menée par les constables Chou et Fattay de la Divisional Crime Intelligence Unit de Metro Nord, sous la supervision de l'inspecteur Mohes et en collaboration avec l'équipe de la Criminal Investigation Division de Port-Louis, le tout sous la houlette de l'ASP Sam Bansoodeb. Ce suspect, habitant Trèfles, Rose-Hill, a expliqué avoir assisté à l'agression mortelle d'Ambolam. Le bûcheron a comparu devant la Bail and Remand Court samedi sous une accusation de meurtre et a été reconduit en cellule.

Le bûcheron a expliqué que le jour du drame, il se trouvait également sous le pont Latanier et qu'il a été témoin de la bagarre entre Jean Jessy Allas et son ami, Ras Michael Dan Aheizer Ambolam. Il a déclaré que les deux hommes étaient armés de bâtons. Cependant, des blessures ont été retrouvées sur la tête de Louis Cédric Billy Joe Jacques, et pressé de questions, il a soutenu qu'il s'était blessé en coupant du bois, ce qui n'a pas convaincu les enquêteurs.

Lors de l'interrogatoire de Jean Jessy Allas, ce dernier avait mentionné avoir aperçu deux bûcherons sous le pont. La police soupçonne qu'une bagarre a éclaté entre ces hommes à cause de la drogue synthétique et qu'un quatrième suspect est impliqué. Les enquêteurs sont sur sa piste.

C'est mercredi dernier vers 4 h 50 que le principal suspect, Jean Jessy Allas, un sans domicile fixe, s'est présenté au poste de police d'Abercrombie avec ses vêtements ensanglantés et un bâton. Ce dernier, âgé de 36 ans, avait l'air troublé et a expliqué qu'il s'était réveillé en sursaut pour découvrir son ami, Ras Michael Dan Aheizer Ambolam, inconscient à côté de lui. Ce dernier, également âgé de 36 ans, portait plusieurs blessures. La police a aussitôt saisi le bâton et s'est rendue sur les lieux.

Les officiers ont effectivement retrouvé la victime et lorsque le SAMU est arrivé, ils ont constaté le décès de ce dernier. Son corps a été transporté à la morgue de l'hôpital Dr A. G. Jeetoo. L'autopsie pratiquée dans l'après-midi a conclu que la victime est décédée de «cranio-cerebral injuries».

Après s'être présenté au poste de police, Jean Jessy Allas a été appréhendé comme principal suspect. Fiché pour divers délits, dont agression avec préméditation, il ne serait pas sain d'esprit. Il a fait tourner en rond les enquêteurs. Dans un premier temps, il a expliqué qu'il avait rêvé que quatre individus s'en prenaient à son ami et que c'est en se réveillant qu'il avait découvert ce dernier sans vie. Il a ensuite changé de version, affirmant qu'il avait plutôt aperçu deux bûcherons attaquer son ami. La police compte reprendre l'interrogatoire. Cependant, l'arme du crime, un bâton, a été saisie.