Congo-Brazzaville: Fonds routier - Le budget exercice 2024 arrêté à plus de 21 milliards FCFA

Le comité de direction du Fonds routier a tenu, le 16 juillet à Brazzaville, sa 21e session ordinaire, au cours de laquelle il a adopté l'ensemble des points soumis à son approbation, parmi lesquels le budget exercice 2024 arrêté à la somme de 21 792 500 000 FCFA.

Dix points, tous adoptés, étaient inscrits à l'ordre du jour de la session présidée par Yves Ickonga, président du Comité de direction du Fonds routier. En premier lieu, les participants ont approuvé le budget exercice 2024, qui s'élève en recettes et en dépenses à la somme de 21 792 500 000 FCFA. Il est en hausse de plus de 50% par rapport à celui de l'année écoulée qui se chiffrait à un peu plus de 9,792 milliards FCFA.

Bien que dérisoire, a confié le directeur général, ce budget permettra tout de même au Fonds routier de relever quelques défis prioritaires dans l'entretien et la réhabilitation de quelques routes en état de dégradation avancé ainsi que la rénovation de certains ouvrages de franchissement à travers le pays.

« Le budget que nous venons d'adopter servira à l'entretien et la réhabilitation des routes bitumées, des ponts et des bacs. Mais au regard des défis que nous devons relever, il demeure toujours insignifiant, car pour bien atteindre nos objectifs, il nous faut au moins plus de 100 milliards FCFA de budget. Toutefois, nous espérons qu'avec la décision prise dans la loi des finances 2023 comptant pour le budget 2024, nous devons disposer avant du peu qui nous est proposé. Mais pour cette année, notre premier défi consiste d'abord à recouvrer la totalité des 21 milliards qui nous sont proposés », a précisé Elenga Obat-Ndzienguet.

%

Outre le budget, le Comité de direction a aussi approuvé le rapport d'activités et les comptes exercice 2023 ; le programme d'actions 2024 ; le procès-verbal de la session ordinaire du 5 septembre 2023 ; le rapport d'activités exercice 2022 avant de présenter le rapport d'activités à mi-parcours du 1er janvier au 31 juin 2024.

Après avoir adopté deux motions de remerciement dont l'une au chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, les membres du Comité de direction du Fonds routier ont approuvé une recommandation exigeant l'accélération du processus de contractualisation des travaux relatifs à l'entretien routier.

Clôturant les travaux, le président du Comité de direction du Fonds routier a rappelé aux membres de cette structure qu'elle connaîtra une meilleure situation en 2024.

« Nous espérons que pour l'année 2024, le Fonds routier connaîtra une situation meilleure avec la création d'un compte spécial dénommé Fonds national d'entretien routier, dans la loi de finances 2023 pour l'exercice 2024. Chers administrateurs, 2024 doit constituer pour le Fonds routier une année de grandes ambitions dans le mise en oeuvre du financement des projets retenus dans le programme d'activités 2024 », a conclu Yves Ickonga.

Précisons que le Fonds routier est un organe étatique public dont la mission est d'assurer le financement des programmes de protection du patrimoine routier national, la sécurité routière, l'entretien du réseau routier ainsi que des opérations de réhabilitation et d'aménagement des routes.