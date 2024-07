Congo-Brazzaville: Programme « Invest in Congo » - Lancement d'une campagne de mobilisation de la diaspora

En partenariat, l'API-Congo, les villes de Brazzaville, Pointe Noire, Ouesso, Pokola et Kinkala s'apprêtent à lancer une campagne de mobilisation de la diaspora dans le cadre du programme "Invest in diaspora"

Créé par la start up panafricaine Impact Diaspora avec le soutien de l'Association internationale des maires francophones, le dispositif vise à accompagner cent villes africaines dans vingt-quatre pays en matière de mobilisation des diasporas via le digital pour le développement local.

En prélude à ce lancement, Samir Bouzid, fondateur d'Impact Diaspora et expert en mobilisation de la diaspora, avait animé une session de formation au profit des collectivités locales sur le thème "Mobilisation des diasporas au profit des villes africaines", le 18 juin dernier, à Brazzaville. Celle-ci s'était déroulée en présence de Nicephore Antoine Thomas Fylla Saint-Eudes, ministre du Développement industriel et de la Promotion du secteur privé, et de Patricia Annick Mongo, directrice générale de l'Agence pour la promotion des investissements (API)-Congo.

Les organisateurs rappellent qu'en Afrique, précisément au Congo, les villes adhérentes inscrites à ce programme sont toutes animées par une ambition unique de faire de leur diaspora un partenaire stratégique au service du développement local des territoires. À présent élaborée depuis des semaines avec les services des villes et l'API-Congo, la campagne digitale et participative "Invest in Congo" sera lancée à partir de ce 17 juillet.

Concrètement, il est question de mettre en place une page web optimisée pour la diaspora. Elle va être diffusée massivement via des influenceurs, associations, citoyens, médias... Sur ce support, les Congolais de la diaspora découvriront les besoins des villes, les opportunités et facilités offertes, tout en étant incités à être interactifs.

Ils indiquent également que, coté mairies et Api-Congo, une équipe dédiée sera là pour répondre en toute réactivité aux sollicitations de la diaspora. Pour participer à cette campagne citoyenne et grande première en Afrique, il suffit à chacun de partager le lien ci-dessous sur ses communautés digitales : FB, Linkedin, WhatsApp...