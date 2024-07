Ile Maurice: Adrien Duval devrait prêter serment

L'agenda du Parlement de ce jeudi a été amendé hier après-midi. Les députés ont eu une autre version de celle publiée sur le site officiel de l'Assemblée nationale samedi. Ils seront appelés à élire un nouveau speaker de l'Assemblée nationale comme le stipule la Constitution.

Hier, l'express a appris qu'Adrien Duval est pressenti pour occuper ce poste, et que l'alliance entre le Parti mauricien social-démocrate (PMSD) et le MSM est pratiquement concrétisée. Il y aurait une certaine résistance de la part d'Alan Ganoo et des membres du Muvman Liberater (ML).Les proches d'Ivan Collendavelloo sont persuadés que ce poste devrait revenir à Zahid Nazurally, speaker adjoint et député du ML. Toutefois, les indications ne montraient pas que Pravind Jugnauth avait choisi le député du ML pour remplacer Sooroojdev Phokeer.

Il n'y a eu aucune communication entre les deux hommes. «Je ne sais pas», a répondu le député à l'express qui lui a demandé s'il allait être le speaker. Cependant, des membres du ML nous ont indiqué qu'ils allaient faire entendre leur voix si Zahid Nazurally n'est pas choisi pour occuper ce poste. «La population sait très bien qui mérite ce poste», a déclaré un cadre du ML. Ivan Collendavelloo, en convalescence, n'était pas disponible pour une réaction.

En tout cas, le speaker adjoint n'aurait pas pu présider le Parlement à la suite de la démission de Sooroojdev Phokeer. La section 32 de la Constitution fait état du fait qu'il ne peut y avoir aucun «business» à l'Assemblée nationale quand le poste du président de la Chambre est vacant, sauf l'élection d'un nouveau speaker. Aussitôt élu, il pourra présider la séance du jour.

Concernant la nomination d'Adrien Duval comme speaker, certains membres du gouvernement auraient déclaré qu'il est trop jeune pour ce poste. De plus, la présence d'un candidat du PMSD dans la circonscription no 14, Savanne-Rivière-Noire, semble poser problème, tout comme le déplacement de Tania Diolle, la députée de no 18, Rose-Belle-Quatre-Bornes, où Xavier-Luc Duval a été élu. Déjà, il nous revient que Guito Lepoigneur sera le représentant des Bleus dans la circonscription no 20, Beau-Bassin-Petite-Rivière, aux côtés de Vincent Seetaram, proche d'Alan Ganoo.

Par ailleurs, le leader du Parti travailliste (PTr), Navin Ramgoolam, a déclaré que le départ de Sooroojdev Phokeer est une des demandes du PMSD. «Il est clair que c'est le deal avec le PMSD. Il ne faut pas grimper sur un cocotier pour savoir ce qui s'est passé. Il (NdlR, Pravind Jugnauth) est désespéré. Il voulait casser l'alliance depuis le commencement. Il va attraper ce qu'il a pour survivre, mais il ne survivra pas», a-t-il déclaré à la sortie hier de sa rencontre avec Subrahmanyam Jaishankar, le ministre indien des Affaires étrangères.

Si l'on fie à la chronologie des événements, tout montre que le PMSD est effectivement à l'origine du départ de Sooroojdev Phokeer. Xavier-Luc Duval, le leader de ce parti, a réclamé sa tête mercredi soir. Par la suite, les événements se sont enchaînés. Sooroojdev Phokeer a présidé sa dernière séance vendredi soir et il a dit une phrase juste après que Fabrice David ait pris la parole vers 21 h 15 : «So, we have come to the end.» Cette phrase était anodine à ce moment précis, mais elle vaut beaucoup plus aujourd'hui. D'ailleurs, on laisse croire que Sooroojdev Phokeer se serait fait admettre à l'hôpital pour ne pas présenter immédiatement sa démission.

Autre constat montrant le rapprochement entre le PMSD et le MSM : il n'y a pas eu de questions parlementaires de deux élus des Bleus au Parlement le mardi 9 juillet tandis que Patrice Armance avait déposé une seule question le 2 juillet.