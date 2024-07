Ile Maurice: S'il devient speaker, il devra se retirer de toutes les instances du PMSD

Le scénario auquel personne ne s'attendait s'est produit mardi. Sooroojdev Phokeer, speaker et ancien campaign manager du Mouvement socialiste militant (MSM) dans la circonscription de Montagne BlancheGrande-Rivière-Sud-Est (no 10) a finalement démissionné de son poste à l'Assemblée nationale.

La question, dès lors, qui était sur toutes les lèvres: est-ce vraiment Adrien Duval qui le remplacera pour les trois dernières séances du Parlement avant les vacances ? Car il faudra un speaker titulaire pour présider la séance d'aujourd'hui, avec notamment le très important Finance Bill qui est à l'ordre du jour.

Mais hier, dans le clan bleu, personne ne s'est prononcé clairement et officiellement à ce sujet. Dans l'après-midi, le comité exécutif du PMSD s'est réuni à Astor Court, Port-Louis, mais aucune information n'a transpiré à la fin de la réunion. Ni Xavier-Luc Duval ni Adrien Duval ni aucun autre membre des Bleus n'a voulu faire de déclaration. «My lips are sealed», a notamment dit, à plusieurs reprises, Mamade Khodabaccus, secrétaire général du parti. Nous obtiendrons probablement confirmation aujourd'hui.

Mais de ce qu'on a appris, le fils de Xavier-Luc Duval devra, dès sa nomination en tant que speaker, suspendre sa participation au sein de toutes les instances du PMSD. De plus, Adrien Duval sera appelé à tenir son rôle «d'apolitique» au sein de l'hémicycle, contrairement à Phokeer. Le nouveau speaker sera désigné après une motion votée par une simple majorité, même sans l'accord de l'opposition.

%

Le plus important derrière cette nomination est bien sûr le rapprochement entre le PMSD et le gouvernement. Xavier-Luc Duval aurait imposé plusieurs conditions pour finaliser, une fois pour toutes, cette alliance bleu-orange. Le départ de Sooroojdev Phokeer, qui avait dépassé toutes les limites et bafoué les règles les plus élémentaires de la démocratie parlementaire, étant l'une de ces conditions. Les autres seraient le départ de Navin Beekarry de la Financial Crimes commission, d'Anil Kumar Dip de la police ou encore le retour du Mauritius Turf Club (MTC) au Champ-de-Mars.

Cependant pour ce qui est du départ de Beekarry et de Dip, cela s'annonce, nous dit-on, plus ardu. «Toujours est-il que Xavier-Luc Duval pourrait, dans un futur proche, faire comprendre que c'est lui qui a pu faire partir le personnage très controversé qu'est Sooroojdev Phokeer.»

Cependant, pourquoi se demandent certains observateurs, Adrien Duval a-t-il accepté d'être speaker rien que pour trois séances ? À moins que le Parlement soit dissous le 21 novembre, il faudra dans ce cas que l'élection partielle soit tenue et c'est ainsi qu'Adrien Duval pourrait exercer comme speaker pour une dizaine d'autres séances. Pour d'autres, le remplacement de Sooroojdev Phokeer a été fait symboliquement pour créer un feel good factor à la veille des élections générales. Ce départ aura donc servi au MSM et au PMSD.

En attendant d'avoir un nouveau speaker aujourd'hui, la toile est, entre-temps, inondée des différentes déclarations de Pravind Jugnauth sur l'accident d'Adrien Duval en septembre 2022. «Il sera intéressant de voir comment Pravind Jugnauth retournera sa veste si Adrien Duval accède au poste de speaker», lancent, pour leur part, plusieurs membres del'opposition.