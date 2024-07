Ile Maurice: L'ex-président du conseil de district de Flacq dépose une main courante contre Zahid Nazurally

Kishore Kumar Jeewooth, conseiller de village de Sébastopol, a signé une precautionary measure, mardi, au poste de police de Montagne Blanche contre Zahid Nazurally. Ce dernier parle de «dénonciation fausse et malveillante» et demande à la police d'enquêter.

Kishore Kumar Jeewooth, le président et leader du parti Groupement Nou Village Sebastopol, a été élu lors des dernières élections du conseil de village. Il est l'ancier président du conseil de district de Flacq, révoqué fin 2023. Récemment, le comité a décidé de révoquer deux membres du parti. Les deux membres s'absentaient souvent, et l'un d'eux, qui serait proche de Zahid Nazurally, aurait une autre source de revenus. Toutes les procédures ont été suivies conformément à la loi sur les collectivités locales, et une lettre confidentielle a été adressée au directeur général du conseil de district de Flacq pour le notifier de cette décision.

Selon le conseiller, une semaine plus tard, Zahid Nazurally, député de la circonscription Montagne Blanche-Grande-Rivière-Sud-Est (no 10), a rencontré Kishore Kumar Jeewooth et lui a reproché la révocation des deux membres. Il aurait également indiqué qu'il était au courant du contenu de la lettre, ce qui va à l'encontre des procédures, selon les dires de Kishore Kumar Jeewooth. Ce dernier estime que la lettre aurait dû rester confidentielle et soupçonne qu'elle a été divulguée. Il a demandé au conseil de district de Flacq et au ministère d'enquêter sur cette fuite.

Kishore Kumar Jeewooth a déjà informé le ministère de tutelle par téléphone et a fait cette déclaration à la police à titre de précaution. Il explique que tous les membres qui ont apposé leur signature au bas de la lettre subissent des pressions depuis la double révocation.

Sollicité, Zahid Nazurally avance qu'il s'agit d'une «dénonciation fausse et malveillante par écrit. J'ai deux personnes qui peuvent témoigner en ma faveur. J'espère et je souhaite que la police mène une enquête approfondie pour établir la vérité.»