Afrique: Aides au développement - La BAD en tête de classement de l'Indice de transparence 2024

La Banque Africaine de Développement (BAD) a une fois de plus été saluée pour sa transparence exemplaire dans la gestion de ses financements internationaux.

Selon l'Indice de transparence de l'aide 2024 publié lundi dernier, la BAD se positionne en tête du classement des 50 principales Institutions de financement du développement (IFD) mondiales, avec une note record de 98,8 sur 100.

Cette reconnaissance, décernée par Publish What You Fund, une campagne mondiale pour la transparence dans l'aide et le développement, souligne l'engagement continu de la BAD à fournir des données détaillées et de haute qualité concernant ses projets.

Le portefeuille souverain de la BAD a été particulièrement salué pour la publication exhaustive de ses objectifs de projet, des documents d'évaluation d'impact, des études environnementales et des rapports d'évaluation. Akinwumi Adesina, président de l'institution financière, a exprimé sa satisfaction face à cette reconnaissance, soulignant l'importance de l'engagement collectif du Conseil d'administration, de la direction et du personnel de la Banque pour améliorer la divulgation des montants de l'aide et la qualité des données accessibles.

Outils innovants

L'Indice de transparence de l'aide évalue non seulement les institutions de financement du développement mais aussi leurs pratiques en matière de publication de données.

En 2024, la BAD maintient sa position de leader parmi les portefeuilles souverains des IFD, devançant des institutions renommées telles que la Banque interaméricaine de développement et l'Association internationale pour le développement de la Banque mondiale. Le rapport met également en lumière l'engagement de la BAD à utiliser des outils innovants pour promouvoir la transparence.

Map Africa, un portail développé par la Banque, permet aux parties prenantes de localiser et de suivre les différents projets financés, renforçant ainsi la reddition de comptes et l'accessibilité des informations. Gary Forster, PDG de Publish What You Fund, a souligné que la BAD avait montré une capacité remarquable à progresser rapidement vers les meilleures pratiques de transparence, citant l'exemple du projet Zambie - Programme sanitaire de Lusaka - Infrastructure durable résistante au changement climatique, où la Banque a publié plus de 29 documents détaillés en français et en anglais.

Bref, la première place de la BAD dans l'Indice de transparence de l'aide 2024 témoigne non seulement de son leadership dans la transparence des financements internationaux mais aussi de son engagement envers l'efficacité et la responsabilité dans l'aide et le développement en Afrique et au-delà.