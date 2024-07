Angola: L'Exécutif réitère son investissement dans le capital humain

Luanda — L'investissement dans le capital humain continue d'être l'une des priorités de l'Exécutif angolais, visant à renforcer toujours plus le système de santé et à améliorer la vie des citoyens.

L'information a été réitérée mardi, à Lisbonne (Portugal), par la ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, lors de la 7ème édition du forum EurAfrican 2024, tenue du 15 au 16 de ce mois, où elle s'est exprimée sur le thème " Renforcer l'efficacité des systèmes et promouvoir la qualification du personnel ».

Dans ce sens, il a fait savoir qu'au cours des cinq dernières années, 41.093 employés ont été embauchés et placés principalement dans les soins de santé primaires, ce qui représente une augmentation de 40,5 pour cent des effectifs du Ministère de la Santé (MINSA). En ce qui concerne la formation et la qualification du personnel, la ministre a annoncé qu'un ambitieux plan de formation spécialisée de 38 mille professionnels dans toutes les carrières est en cours d'exécution, financé par un prêt de 200 millions de dollars de la Banque Mondiale.

Ce projet, a-t-elle ajouté, s'aligne sur le processus d'admission du personnel pour augmenter la capacité de résolution aux trois niveaux de soins de santé, avec un accent particulier sur les soins de santé primaires, visant à moyen terme la création d'équipes de santé familiale pour garantir des soins de santé holistiques, tout au long du cycle de vie de chaque personne, et accélérer la réalisation de la couverture sanitaire universelle d'ici 2030.

Selon la titulaire du portefeuille, dans le cadre de sa mise en oeuvre, l'Angola a reçu un soutien solide et fraternel du Portugal, à travers plusieurs institutions universitaires et hospitalières.

Une formation spécialisée est dispensée, principalement à 80 pour cent au niveau national et à seulement 20 pour cent dans des institutions internationales, où environ trois mille médecins angolais se spécialisent déjà dans divers domaines, à l'extérieur du pays.

D'autre part, 80 pour cent du capital humain à former est axé sur des spécialités prioritaires, telles que la santé publique, la médecine générale et familiale, la pédiatrie, la gynécologie et l'obstétrique, l'orthopédie, la chirurgie générale, la médecine interne et l'anesthésiologie, sans pour autant laisser de côté les hautes complexité, recherche scientifique et domaines clés du régime général.

Selon la responsable, pour renforcer les actions de formation, la Plateforme Numérique de Formation - E-learning est en cours de création, qui permettra la mise en place de la télé-éducation pour améliorer l'offre de soins de santé à tous les niveaux de soins, y compris les zones rurales et isolées.

Ils se concentrent également sur la mise en oeuvre de politiques publiques pour l'implantation de professionnels de la santé dans les zones reculées, en mettant l'accent sur l'approbation du décret présidentiel exécutif qui réglemente le paiement des subventions d'isolement, de loyer et d'installation pour garantir que notre peuple reste motivé et engagé.

Des initiatives innovantes pour la transformation numérique des systèmes d'information sur la santé sont également développées, élargissant leur utilisation et leur intégration dans tous les établissements de santé. En ce sens, a-t-elle dit, les services de télémédecine sont étendus pour atteindre les zones reculées, garantissant ainsi que les soins spécialisés soient accessibles à tous.

"Nous travaillons à améliorer la gestion de la chaîne d'approvisionnement, après avoir lancé il y a un mois la plateforme numérique intégrée pour la gestion numérique des médicaments et des fournitures médicales, qui rendra plus efficace l'accès continu de l'utilisateur aux produits de santé", a-t-elle assuré.

Pour renforcer la gouvernance du secteur de la santé, la Loi fondamentale du secteur est en cours de mise à jour, qui guidera l'organisation, la réglementation et la gestion du système national de santé, en établissant des principes, des lignes directrices et des objectifs pour les actions des institutions et des professionnels de la santé adaptés au contexte actuel national et international.

Le Forum EurAfricain est une plateforme d'action qui rassemble des leaders d'opinion, des pionniers, des innovateurs et des rêveurs pour façonner l'avenir de l'Afrique à travers des partenariats stratégiques. L'édition de cette année a abordé des sujets cruciaux tels que la géopolitique, l'énergie et les mines, les femmes entrepreneuses et la représentation féminine, l'éducation, l'agro-industrie, la numérisation, l'investissement, les infrastructures et l'urbanisation, les sports et la santé.