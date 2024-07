Angola: Ouverture de l'exposition 'Eme Mátria - Agora voltamos nossos olhos à terra'

Luanda — Une exposition multidisciplinaire, qui comprend peinture, photographie et vidéo, intitulée "Eme Mátria - Agora voltamos nossos olhos à terra" (Eme Mátria - Maintenant nous tournons nos yeux vers la terre), de l'artiste Yola Balanga, a été inaugurée mardi, au Centre Culturel Portugais, à Luanda.

Présentée jusqu'au 5 août, l'exposition est composée de huit photographies, d'une vidéo, d'une performance et de 11 oeuvres de peinture, cette dernière utilisant une technique mixte avec recours à l'acrylique, au papier et au fil de tissu brut.

Selon le commissaire de l'exposition, Luamba Muinga, l'échantillon est une proposition de l'artiste, interrogeant ce que serait une société politique imaginée si les fondements de cette nation étaient basés sur les soins d'une mère.

« La proposition présentée est de savoir à quoi ressemblerait cette nation si elle était une patrie, un mot qui transcende la patrie, et comment elle serait construite si elle était une femme. Les soins sont effectués sur le terrain en tant qu'espace géographique, c'est pourquoi les photographies profilent toutes la terre, l'argile et le sable. Les peintures réfléchissent sur les destinées de ce pays à partir des principes et des symboles de cette femme», a-t-il souligné. Il a indiqué que les oeuvres contiennent un récit qui se complète, dans le sens d'assouplir la notion de patrie à travers l'imposition de ce qui peut être compris comme une mafia.

%

À son tour, l'artiste Yola Balanga a souligné que le portrait qui fait partie de son buste est le point culminant de l'oeuvre, car il représente sa phase de maternité et est le symbole d'une porte d'entrée vers la grossesse.

Yola Balanga, nom artistique de Margarida Celestino Balanga, est née à Luanda en 1994. Elle a commencé son contact avec l'art par le théâtre et la mode, ayant obtenu son diplôme en Arts Plastiques et Visuels à l'Université de Luanda. Avec des expositions en Angola, en Espagne et au Nigeria, elle utilise l'art comme élément de transcendance et outil de questionnement sociopolitique et culturel.

En 2022, elle a été l'une des lauréates du Prince Claus SeedAward et, la même année, elle a réalisé sa première exposition dans la ville de Luanda, intitulée "Quadros de Guerra, Corpos de Luto". Elle vit et travaille actuellement à Madrid, en Espagne.