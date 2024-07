Madagascar: National D2 - Trois saisons aux couleurs du World Cola

Un nouveau partenaire accompagne la Fédération malgache de football (FMF) dans l'organisation de ses activités.

La société Star, avec la marque World Cola, s'associe à la FMF dans l'organisation du championnat de Madagascar 2e division. « Le contrat s'étalera cette fois sur trois ans au lieu de l'habituel un an renouvelable. Notre apport consiste grosso modo à soutenir financièrement l'organisation du championnat », explique Miasy Andriamoria, responsable événements et sponsoring de la société Star.

« Une telle collaboration est très encouragée par la Fifa afin d'assurer le bon déroulement et d'améliorer les conditions d'organisation d'un championnat », a souligné le président de la Fédération malgache de football, Alfred Randriamanampisoa.

Le championnat national D2 sera désormais baptisé World Cola Ligue des champions pour les trois prochaines saisons. Vingt-quatre clubs sont en lice pour l'édition 2024. La première phase se jouera du 28 juillet au 6 août sur quatre sites, à savoir Vohémar, Fénérive-Est, Tsiroanomandidy et Ihosy.

Cette étape inaugurale réunira les vingt-deux clubs champions des ligues régionales ainsi que les deux clubs relégués de la Pro League version 2023, en l'occurrence Tia Kitra FC et Jet Kintana FC. Les trois mieux classés de chaque groupe, soit douze au total, se qualifieront pour la deuxième phase, programmée du 23 août au 1er septembre. Ces douze équipes seront réparties en deux poules de six, et les deux meilleures de chaque groupe, soit quatre au total, accéderont à la dernière phase, la Poule des As.

Les villes hôtes de cette étape restent encore à définir. La Poule des As se jouera en aller-retour. La phase aller de la PDA aura lieu les 11, 13 et 15 septembre, et celle retour les 25, 27 et 29 septembre à Antananarivo.