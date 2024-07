Madagascar: Jirama - Place au recrutement des cadres

Avant-hier, en deux temps trois mouvements, Ron Weiss, le directeur général de la Jirama, a dévoilé « les traits essentiels du plan de redressement ». Derrière sa trilogie, beaucoup reste à faire.

Les bailleurs de fonds sont plus qu'attentifs. Lassés par les détournements de fonds sous forme de primes exceptionnelles et des dépenses inéligibles au sein de la Jirama, ils entendent avoir un droit de regard sur le recrutement de ceux et celles qui vont former l'équipe dirigeante de cette entreprise.

« Après la nomination de Ron Weiss, en tant que nouveau directeur général de la Jirama, une prochaine étape reste à franchir. Il s'agit, selon le service du Fonds monétaire international (FMI), de la finalisation du processus de recrutement des autres cadres supérieurs de la compagnie nationale d'eau et d'électricité, y compris son directeur financier ». Ce sujet, délicat en lui-même pour une société nationale, avait été abordé par le FMI avec les autorités malgaches dans le cadre des négociations du nouveau programme sur la Facilité élargie de crédit (FEC), acquis le 22 juin.

Pour ce « directeur administratif comptable et financier de redressement » de la Jirama, le processus ayant eu un caractère international a été lancé au mois de mai de 2023, en parallèle avec celui qui a conduit à la nomination de Ron Weiss au poste de DG de la compagnie, un an après. Dans l'avis d'appel à candidature en question, ce directeur administratif et financier aura « à exécuter le budget de fonctionnement de la Jirama. Il aura à assurer la planification financière et opérationnelle, la gestion des risques, le financement, la trésorerie et le budget ».

Les autorités malgaches ont assuré le FMI de finaliser le processus de recrutement des nouveaux cadres supérieurs de la Jirama, y compris celui du directeur financier, en étroite collaboration avec la Banque mondiale. Cette dernière a toujours préconisé l'adoption des systèmes de tarification Optima pour les particuliers et Optima Business pour les entreprises. Certaines mesures privilégiées pour les grandes firmes industrielles sont en attente de mise en oeuvre effective.

Tournant

La conception et la présentation d'un nouveau plan de redressement et du Business plan qui en est le corollaire sont les premiers résultats tangibles attendus de cette nouvelle équipe dirigeante. Selon les prévisions les plus optimistes, « le plan de redressement de la Jirama devra permettre une réduction progressive et significative de la subvention qui lui est affectée, pour laisser une marge de manoeuvre pour financer d'autres investissements prioritaires notamment sociaux.

Les autorités se sont engagées à faire approuver ce plan par le conseil des ministres avant la fin novembre. Et la Jirama continuera à fournir au personnel du FMI un tableau de bord mensuel pour suivre les efforts de redressement et à publier tous ses contrats d'achat de carburant, comme il a été indiqué lors des réunions à répétitions avec les missions de revue du FMI ». Avant-hier, Ron Weiss a résumé le tout en trois points et dévoilé le plan de redressement de la société, qui se compose du management, de la technique et des finances.

Pour résoudre le persistant problème d'approvisionnement en carburant, l'État, principal actionnaire de la Jirama, envisage de mettre en place le « geo-filling system » pour le suivi des stocks de carburant, visant ainsi à réduire les vols. D'autres mesures sont également prévues, notamment le contrôle et la réduction des pertes techniques, des coûts liés à l'achat de carburant et d'électricité, ainsi que des dépenses en personnel et en fournitures énergétiques. Ces initiatives pourraient marquer un tournant positif pour la Jirama.