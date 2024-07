Afrique: Tennis - Coupe Davis - Victoire d'entrée des Malgaches

Les Akomba seniors hommes qui participent actuellement à la Coupe Davis, qui se tient au Botswana du 17 au 20 juillet, viennent de remporter leur premier match d'ouverture contre les joueurs du Lesotho hier.

Les protégés de Dina Razafimahatratra, capitaine de l'équipe nationale malgache, se sont imposés par 3-0. Évoluant dans la poule C avec le pays hôte le Botswana, le Lesotho et la Libye, les Akomba ont dominé le débat sans trop de difficulté malgré la résistance des raquettes lesothanes au match du simple 1.

Valentin Rakotondrasoa est le premier à avoir remporté le premier point pour Madagascar. Il a battu Bishop Mosebi en 2 manches 6/1 6/1. Dylan Andrianaly a surclassé Mpho Leshoele en 2 sets 6/4 7/5. Au match de double, Valentin Rakotondrasoa et Antso Rakotondramanga ont gagné leur match en 2 sets 6/3 6/0 contre Bishop Mosebi et Mpho Leshoele.

Le capitaine de l'équipe nationale Akomba, Dina Razafimahatratra, a expliqué que, « On a dominé une équipe du Lesotho qu'on a déjà battue en 2023. C'était une bonne première journée pour se mettre en jambe et bien entrer dans le tournoi. On est focalisé sur la préparation de chaque rencontre et on espère évoluer et monter en puissance au fil des journées pour viser, au final, la promotion en groupe IV ». Pour la suite de la compétition, Madagascar affronte la Libye ce jour. Alefa Akomba.