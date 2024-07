Maroc: Le pays a connu un décollage économique sous le règne de SM le Roi Mohammed VI (Média mexicain)

Mexico — Depuis Son accession au Trône de Ses glorieux ancêtres, SM le Roi Mohammed VI a réalisé une série de réformes économiques ayant radicalement transformé le Royaume, qui a connu un décollage économique, a souligné le journal électronique mexicain LaVerdadNoticias.

Le Souverain a transformé l'économie marocaine à la faveur d'investissements conséquents dans les infrastructures et d'efforts constants en matière de diversification économique et de développement industriel (industries agroalimentaire, textile, industries minière et pharmaceutique), a relevé la publication. Rappelant que les efforts du Maroc pour réduire la pauvreté ont également porté leurs fruits, son taux étant passé de 15,3% en 2000 à seulement 4,8% en 2013, elle a estimé que le Royaume a aussi considérablement amélioré ses capacités industrielles, se classant parmi les pays africains les plus avancés en termes de fabrication.

Le site mexicain a également noté que la croissance du PIB marocain devrait atteindre 3,3% en 2023-2024, selon les prévisions de la Banque Africaine de Développement, expliquant que cette reprise économique intervient après une période difficile marquée par des facteurs internes (séisme et sécheresse) et externes (fluctuations des prix des matières premières).

Il a, par ailleurs, indiqué que le Maroc a investi massivement dans les infrastructures au cours des deux dernières décennies. Ainsi, près de 11,2% du PIB a été alloué aux investissements dans les établissements et entreprises publics (EEP) dans les secteurs du transport, de l'eau et de l'assainissement, de l'irrigation, des technologies de l'information et de la communication, et de l'électricité.

Les investissements dans les infrastructures de transport ont porté leurs fruits, a-t-il indiqué, soulignant que le transport ferroviaire a connu un développement remarquable, avec un réseau désormais plus dense et plus moderne (Al Boraq), au même titre que le transport maritime qui a connu des développements notables.

D'autre part, le Royaume a fait preuve d'une résilience remarquable face aux défis récents, notamment la pandémie de Covid-19 et les catastrophes naturelles, indique la publication mexicaine, soulignant que les perspectives économiques restent positives avec une croissance prévue de 3,3 % en 2025 et de 3,5 % en 2026.

Le Maroc, sous le règne de SM le Roi Mohammed VI, s'est fortement engagé dans la transition énergétique, a poursuivi le média, ajoutant que le Royaume affiche aussi le plus haut niveau de développement des TIC en Afrique. Selon le média mexicain, les 25 dernières années ont été marquées par une diversification économique importante, faisant du Royaume une plateforme industrielle et technologique majeure en Afrique.

Et de conclure que les réformes et stratégies mises en oeuvre sous le règne de SM le Roi Mohammed VI ont transformé le Maroc en une économie moderne et dynamique, relevant que les défis restent nombreux, mais les fondations solides posées au cours des 25 dernières années offrent une base prometteuse pour l'avenir.