Maroc: Le SG de l'UpM salue le rôle important de SM le Roi, Président du Comité Al Qods, dans la défense de la cause palestinienne

Rabat — Le Secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée (UpM), Nasser Kamel, a salué, mercredi à Rabat, le rôle important de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, président du Comité Al Qods, dans la défense de la cause palestinienne.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, le secrétaire général de l'UpM a souligné le rôle important et les efforts continus de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, dans la défense de la cause palestinienne, en mettant en avant le rôle du comité, en application des Hautes Instructions Royales, pour alléger les souffrances de la population palestinienne dans la bande de Gaza et en Palestine en général.

Et de mettre en exergue l'importance du renforcement de la coopération euro-méditerranéenne, notamment en matière de règlement du conflit sur la base de la solution à deux États et d'un processus politique aboutissant à une paix globale et durable.

Les entretiens du secrétaire général de l'UpM avec M. Bourita ont été l'occasion de passer en revue le processus complet de réforme que connaît le mécanisme de l'Union pour la Méditerranée en vue d'élargir ses prérogatives et de mettre en lumière le rôle du Maroc en la matière, aux côtés des pays qui croient en cette institution et en son rôle dans le renforcement du dialogue et de la coopération euro-méditerranéens.