Maroc: Le pays, un quart de siècle d'un Règne glorieux - La Vision éclairée de SM le Roi mise en avant à Salé

Rabat — La Vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI en faveur d'un développement soutenu du Maroc et de l'Afrique a été mise en avant, mercredi à Salé, lors d'une conférence internationale, en présence d'éminentes personnalités marocaines et étrangères issues de divers horizons.

Initiée par la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales (FSJES) de Salé sous le thème "le Maroc, un quart de siècle d'un Règne glorieux" à l'occasion du 25ème anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté le Roi, cette conférence a été l'occasion de passer en revue les différentes actions et initiatives menées par le Royaume dans divers domaines sous le leadership visionnaire du Souverain et de mettre l'accent sur les liens indéfectibles entre les Marocains et le Glorieux Trône Alaouite.

S'exprimant à cette occasion, le ministre de l'Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l'Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, a mis en exergue le leadership éclairé de SM le Roi au service du développement socio-économique du Maroc et de l'essor de l'Afrique, soulignant que depuis Son accession au Trône, le Souverain a initié de grands projets novateurs qui ont transformé le paysage socio-économique du Royaume. Parallèlement à ces efforts et actions, Sa Majesté le Roi a joué un rôle crucial dans la promotion de la coopération intra-africaine et l'ouverture du continent sur le monde, a-t-il dit.

La Vision Royale s'est illustrée aussi à travers la gestion efficace et efficiente de plusieurs questions nationales et internationales cruciales, a-t-il relevé, précisant que l'action du Souverain, qui dépasse les frontières nationales, promeut une Afrique unie et prospère, capable de s'affirmer et de relever les défis du 21è siècle.

De son côté, le Doyen par intérim de la FSJES de Salé et vice-président de l'Université Mohammed V de Rabat, Omar Hniche, a mis en relief la vision et l'engagement de SM le Roi en faveur du développement économique, social et culturel du pays, notant que sous le leadership du Souverain, le Maroc a réalisé des progrès significatifs dans divers secteurs.

Ainsi, sur le plan social, le Souverain n'a eu de cesse d'appeler à placer le citoyen au coeur de tout dispositif de développement. De même une attention particulière a été accordée au développement durable, à la justice sociale et au secteur socio-économique, a-t-il rappelé, ajoutant que les grandes infrastructures (ports, aéroports, autoroutes, TGV...) ont également connu un véritable bond en avant, plaçant le Royaume sur la voie du progrès et de la prospérité.

Dans la même veine, il a relevé que le secteur de l'éducation a été une priorité majeure sous le règne de Sa Majesté le Roi, faisant savoir que des réformes ambitieuses ont été entreprises pour améliorer l'accès à une éducation de qualité, préparant ainsi la jeunesse marocaine à relever les défis de la mondialisation et de l'innovation technologique.

Pour sa part, Mohamed Benhammou, président du Centre marocain des études stratégiques et professeur à la Faculté de Droit de Salé, a indiqué que SM le Roi a placé le développement et la stabilité de l'Afrique au centre de Ses priorités, notant qu'aujourd'hui, le Maroc se veut un acteur clé de sécurité, de stabilité et de développement dans le continent africain.

La Vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi a permis de favoriser et de développer la coopération Sud-Sud basée sur un partenariat gagnant-gagnant, a-t-il affirmé, ajoutant que le Maroc a été toujours présent pour l'Afrique, en apportant des solutions optimales et des réponses efficaces aux différents problèmes auxquels fait face le continent. À travers Ses actions et Ses initiatives, SM le Roi Mohammed VI a posé les jalons d'un avenir prometteur pour le Maroc et pour l'Afrique dans son ensemble, a-t-il estimé, citant l'Initiative Royale pour l'Atlantique qui ouvre des perspectives prometteuses pour l'intégration économique et la stabilité du continent.

Sur cette question, l'ancien ministre cap-verdien des Affaires étrangères, des Communautés et de la Défense, Luis Filipe Lopes Tavares, a souligné que l'Initiative Royale pour l'Atlantique incarne une vision audacieuse et avant-gardiste qui réaffirme la centralité géostratégique, géoéconomique et géopolitique de cet océan dans le contexte mondial actuel.

Cette initiative s'inscrit dans une logique de partenariat stratégique avec des pays riverains de l'Atlantique, en vue de promouvoir la paix, la stabilité, le développement économique et la prospérité dans la région et en Afrique dans son ensemble, a-t-il poursuivi, expliquant que l'Initiative illustre également la capacité du Maroc à anticiper les défis de demain et à se positionner en tant que leader régional et international sérieux et engagé pour la résolution des grands défis de développement.

Quant à l'ancien premier ministre du Tchad, Albert Pahimi Padacké, il a relevé que ces 25 dernières années ont marqué très positivement non seulement le Maroc mais l'ensemble du continent africain, notant que Sa Majesté le Roi a prôné une approche basée sur une solidarité agissante et une politique humanitaire dans le cadre de la coopération Sud-Sud.

Dans ce sens, il a affirmé que SM le Roi Mohammed VI est, pour les Africains, un leader visionnaire et un fervent défenseur de l'unité et de la solidarité dans les relations interafricaines.